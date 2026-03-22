À LA UNE DU 22 MAR 2026
[18:10]FC Nantes : Kombouaré a complètement dézingué un chouchou de la Beaujoire
[17:46]OM – LOSC : Greenwood sort sur blessure, une terrible nouvelle tombe déjà
[17:40]ASSE : un règlement de comptes a eu lieu lors de la victoire contre Annecy
[17:20]PSG Mercato : l’IA valide deux premières pistes pour cet été, l’émir du Qatar prêt à lâcher 100 M€ !
[17:01]Plombé par l’arbitrage, l’OL chute contre Monaco, les notes des Gones
[16:50]OM Mercato : ça bouge pour la priorité de l’été, les contacts ont été lancés !
[16:31]Stade Rennais : la compo de Haise pour affronter le FC Metz
[16:30]Équipe de France : grosse annonce pour le successeur de Deschamps, 4 noms en plus de Zidane
[16:26]OM – LOSC : les compos de Beye et Genesio sont connues !
[16:08]FC Barcelone – Rayo Vallecano (1-0) : sans briller, le Barça fait le boulot (vidéo)
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – LOSC : Greenwood sort sur blessure, une terrible nouvelle tombe déjà

Par William Tertrin - 22 Mar 2026, 17:46
💬 Commenter
Mason Greenwood en action lors du match entre l'OM et Auxerre.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Lors de la rencontre de Ligue 1 opposant l’OM au LOSC ce dimanche au Stade Vélodrome, l’après‑midi a pris une tournure assez bizarre concernant Mason Greenwood.

Dès la première demi‑heure, l’Anglais Mason Greenwood, l’attaquant vedette phocéenne, a été victime d’un choc violent avec le latéral Calvin Verdonk. Malgré une première prise en charge médicale, le numéro 10 de l’OM est resté au sol plusieurs minutes, visiblement touché et souffrant.

Greenwood a rapidement compris qu’il ne pourrait pas continuer. Dans un climat tendu, il a retiré son maillot avant de quitter le terrain sous le regard inquiet des supporters, laissant sa place au jeune Ethan Nwaneri pour la suite du match.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Greenwood suspendu à Monaco

Cette sortie intervient après une faute très engagée de Verdonk, qui a valu un carton jaune de l’arbitre. Peu après, Greenwood lui‑même a été averti après une réaction spontanée à l’impact, et un autre avertissement a été donné à Hákon Haraldsson dans la montée de tension qui a suivi la faute.

Sur le plan sportif, c’est un énorme coup dur pour Marseille. En plus de cette sortie, ce carton jaune reçu par Greenwood le suspend donc automatiquement pour l’immense choc contre l’AS Monaco, prévu après la trêve internationale. Cette absence pourrait peser lourd dans les ambitions de l’OM dans la course au haut du tableau.

OMLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, OM