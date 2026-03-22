OM – LOSC : Greenwood sort sur blessure, une terrible nouvelle tombe déjà

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Lors de la rencontre de Ligue 1 opposant l’OM au LOSC ce dimanche au Stade Vélodrome, l’après‑midi a pris une tournure assez bizarre concernant Mason Greenwood.

Dès la première demi‑heure, l’Anglais Mason Greenwood, l’attaquant vedette phocéenne, a été victime d’un choc violent avec le latéral Calvin Verdonk. Malgré une première prise en charge médicale, le numéro 10 de l’OM est resté au sol plusieurs minutes, visiblement touché et souffrant.

Greenwood a rapidement compris qu’il ne pourrait pas continuer. Dans un climat tendu, il a retiré son maillot avant de quitter le terrain sous le regard inquiet des supporters, laissant sa place au jeune Ethan Nwaneri pour la suite du match.

Greenwood suspendu à Monaco

Cette sortie intervient après une faute très engagée de Verdonk, qui a valu un carton jaune de l’arbitre. Peu après, Greenwood lui‑même a été averti après une réaction spontanée à l’impact, et un autre avertissement a été donné à Hákon Haraldsson dans la montée de tension qui a suivi la faute.

Sur le plan sportif, c’est un énorme coup dur pour Marseille. En plus de cette sortie, ce carton jaune reçu par Greenwood le suspend donc automatiquement pour l’immense choc contre l’AS Monaco, prévu après la trêve internationale. Cette absence pourrait peser lourd dans les ambitions de l’OM dans la course au haut du tableau.