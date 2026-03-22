À LA UNE DU 22 MAR 2026
[19:48]FC Nantes : la toute première compo d’Halilhodžić pour affronter Strasbourg
[19:23]OM – LOSC (1-2) : les notes des Marseillais
[19:17]Ligue 1 : le Stade Rennais cale contre le FC Metz et fait une très mauvaise opération
[19:10]OL – Monaco : Fonseca, Tolisso et Louis‑Jean dézinguent totalement Letexier et l’arbitrage
[18:50]RC Lens Mercato : le retour d’Openda impossible, les Sang et Or ont déjà trouvé son héritier
[18:28]OM, ASSE, FC Nantes, LOSC : Payet fait une énorme annonce pour son avenir
[18:10]FC Nantes : Kombouaré a complètement dézingué un chouchou de la Beaujoire
[17:46]OM – LOSC : Greenwood sort sur blessure, une terrible nouvelle tombe déjà
[17:40]ASSE : un règlement de comptes a eu lieu lors de la victoire contre Annecy
[17:20]PSG Mercato : l’IA valide deux premières pistes pour cet été, l’émir du Qatar prêt à lâcher 100 M€ !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – LOSC (1-2) : les notes des Marseillais

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 19:23
💬 Commenter
L'OM battu par le LOSC
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’OM s’est incliné devant le LOSC (1-2) à l’Orange Vélodrome dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Les notes des Marseillais.

Les TOPS

Igor Paixao

Encore une passe décisive pour l’ailier brésilien de l’OM. Bien lancé en profondeur, Paixao a devancé son vis-à-vis lillois pour déposer un caviar à Ethan Nwaneri au point de penalty (1-0, 43e). Sans Greenwood, il a souvent évolué à droite et a constamment attaqué le dernier rideau lillois. Après le crack anglais, il est le Marseillais le plus dangereux de cette équipe.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Amine Gouiri

Entré à la place de Kondogbia, Amine Gouiri a créé des brèches dans la défense du LOSC. Par ses prises de balle, ses accélérations et sa vista, l’attaquant algérien a tenté de déclencher la révolte marseillaise. En vain.

Les FLOPS

Mason Greenwood

Une première frappe trop croisée (2e) et un carton jaune qui le privera du choc à Monaco après la trêve, pour avoir voulu se faire justice tout seul après un accrochage avec Calvin Verdonk (12e). De toute façon, l’Anglais est sorti sur blessure quelques minutes après sa biscotte, remplacé par Ethan Nwaneri (15e). Un vrai coup dur, plus qu’un flop.

Pierre-Emerick Aubameyang

Le Gabonais ne compte jamais ses efforts mais il passe la plupart de ses derniers matches à courir dans le vide. Pire, il est à incriminer sur l’égalisation du LOSC avec un rempli défensif mal négocié au début de l’action fatale (1-1, 49e). Une question : pourquoi ne pas titulariser Amine Gouiri une bonne fois pour toutes ?

Geoffrey Kondogbia

Le Centrafricain a eu de la peine à ressortir proprement les ballons chauds et il n’a cassé aucune ligne en ralentissant le jeu. On veut bien le revoir titulaire mais sur ce match, sa plus-value a été proche du niveau zéro : Aucun duel gagné et 6 ballons perdus pour 40 touchés. Remplacé par Gouiri (64e).

Leonardo Balerdi

S’il a bien « giclé » sur certains ballons chauds et a tenté d’apporter le surnombre dans le camp adverse à plusieurs reprises, le défenseur argentin se troue sur l’égalisation de Thomas Meunier. Difficile de l’incriminer seul sur cette action mais le mal est fait. Et où était-il sur le but victorieux d’Olivier Giroud (1-2, 86e) ?

Les NOTES :

OM : Rulli 4 – Weah 4, Balerdi 3, Medina 5, Emerson 4 – Höjbjerg 5, Kondogbia 3 (remplacé par Gouiri), Timber 5 – Greenwood (non noté), remplacé par Nwaneri (puis Traoré), Aubameyang 4, Paixao 7.

Bastien Aubert, au Vélodrome

OMLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, OM