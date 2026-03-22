OM – LOSC (1-2) : les notes des Marseillais

L’OM s’est incliné devant le LOSC (1-2) à l’Orange Vélodrome dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Les notes des Marseillais.

Les TOPS

Igor Paixao

Encore une passe décisive pour l’ailier brésilien de l’OM. Bien lancé en profondeur, Paixao a devancé son vis-à-vis lillois pour déposer un caviar à Ethan Nwaneri au point de penalty (1-0, 43e). Sans Greenwood, il a souvent évolué à droite et a constamment attaqué le dernier rideau lillois. Après le crack anglais, il est le Marseillais le plus dangereux de cette équipe.

Amine Gouiri

Entré à la place de Kondogbia, Amine Gouiri a créé des brèches dans la défense du LOSC. Par ses prises de balle, ses accélérations et sa vista, l’attaquant algérien a tenté de déclencher la révolte marseillaise. En vain.

Les FLOPS

Mason Greenwood

Une première frappe trop croisée (2e) et un carton jaune qui le privera du choc à Monaco après la trêve, pour avoir voulu se faire justice tout seul après un accrochage avec Calvin Verdonk (12e). De toute façon, l’Anglais est sorti sur blessure quelques minutes après sa biscotte, remplacé par Ethan Nwaneri (15e). Un vrai coup dur, plus qu’un flop.

Pierre-Emerick Aubameyang

Le Gabonais ne compte jamais ses efforts mais il passe la plupart de ses derniers matches à courir dans le vide. Pire, il est à incriminer sur l’égalisation du LOSC avec un rempli défensif mal négocié au début de l’action fatale (1-1, 49e). Une question : pourquoi ne pas titulariser Amine Gouiri une bonne fois pour toutes ?

Geoffrey Kondogbia

Le Centrafricain a eu de la peine à ressortir proprement les ballons chauds et il n’a cassé aucune ligne en ralentissant le jeu. On veut bien le revoir titulaire mais sur ce match, sa plus-value a été proche du niveau zéro : Aucun duel gagné et 6 ballons perdus pour 40 touchés. Remplacé par Gouiri (64e).

Leonardo Balerdi

S’il a bien « giclé » sur certains ballons chauds et a tenté d’apporter le surnombre dans le camp adverse à plusieurs reprises, le défenseur argentin se troue sur l’égalisation de Thomas Meunier. Difficile de l’incriminer seul sur cette action mais le mal est fait. Et où était-il sur le but victorieux d’Olivier Giroud (1-2, 86e) ?

Les NOTES :

OM : Rulli 4 – Weah 4, Balerdi 3, Medina 5, Emerson 4 – Höjbjerg 5, Kondogbia 3 (remplacé par Gouiri), Timber 5 – Greenwood (non noté), remplacé par Nwaneri (puis Traoré), Aubameyang 4, Paixao 7.

Bastien Aubert, au Vélodrome