RC Lens : grâce à Thauvin, le carton contre Angers a résonné… jusqu’au Brésil !

Lors de la victoire du RC Lens face à Angers, Florian Thauvin a réalisé un match XXL, qui a eu une résonance jusqu’au Brésil, là où un certain Neymar joue actuellement.

Vendredi soir, lors de la victoire du RC Lens contre Angers (5-1), Florian Thauvin, homme fort lensois de ces dernières semaines, a réalisé un match exceptionnel. En effet, le champion du monde 2018 a inscrit un but et délivré deux passes décisives, portant à 22 le nombre de rencontres dans l’élite française où il a réussi ce double exploit dans sa carrière.

Cette donnée, partagée par le compte statistique OptaJean, place Thauvin dans un cercle très fermé – seuls deux joueurs ont fait mieux depuis ses débuts en 2012 : Kylian Mbappé (39) et Neymar (26). Derrière lui apparaissent des noms emblématiques comme l’autre ancien du PSG Zlatan Ibrahimović (21) et Wissam Ben Yedder (18). Neymar, actuellement joueur de Santos au Brésil, peut donc grandement craindre pour sa deuxième place…

Une saison et une carrière sous les projecteurs

Arrivé à Lens en août 2025, Thauvin a rapidement retrouvé un rôle de pilier offensif en Ligue 1 après plusieurs expériences à l’étranger et une carrière marquée par ses années marseillaises.

Ces dernières semaines, il a retrouvé une régularité impressionnante, mais aussi sa capacité à peser sur les résultats de son équipe. Dans une saison 2025‑2026 où Lens est très bien parti pour retrouver la Ligue des champions (voire gagner la Coupe de France), sa contribution est devenue déterminante, tant dans les grandes rencontres que dans les moments clés du championnat.

Ce que cela signifie pour Lens

L’impact de Thauvin se voit autant dans les statistiques individuelles que dans la dynamique collective du club artésien. Son influence offensive aide Lens à réaliser une grande saison, avec un sprint final qui s’annonce dantesque.

Ses performances offrent également un éclairage sur sa longévité et son adaptation tactique : capable de jouer sur les ailes, de combiner avec ses coéquipiers et d’apporter des solutions dans la surface adverse, Thauvin démontre qu’il reste l’un des profils les plus complets de Ligue 1. Après la trêve, il retrouvera le LOSC, et devra être bien accroché car le public lillois ne va lui faire aucun cadeau.