ASSE : les Verts confortés par des probabilités très favorables pour la montée en Ligue 1 !

À six journées du verdict final en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne envoie un message fort à tout le championnat. Après une démonstration contre Annecy (4-0), les Verts ne se contentent plus d’espérer : ils s’imposent désormais comme de sérieux prétendants à la montée directe.

Portée par une série impressionnante — 19 points pris sur les 21 derniers possibles — l’équipe stéphanoise affiche une forme éclatante au meilleur moment de la saison. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, le collectif a retrouvé confiance, solidité et efficacité. Résultat : les projections s’emballent.

Selon les calculs du chercheur Fabien Torre, l’ASSE possède aujourd’hui 74% de chances de terminer dans le top 2, synonyme de montée directe. Mieux encore : 93% de chances de finir sur le podium et 98% d’intégrer le top 4. Des chiffres qui traduisent une réalité simple : Saint-Étienne a repris le contrôle de son destin.

ASSE : une dynamique irrésistible relancée par Montanier

Il y a encore quelques semaines, la montée semblait incertaine. Aujourd’hui, elle apparaît comme une évidence crédible. Le changement d’entraîneur a été un véritable tournant.

Philippe Montanier a su insuffler une nouvelle énergie à un groupe en manque de repères. Plus solides défensivement, plus tranchants offensivement, les Verts affichent désormais un visage conquérant. Cette transformation rapide repose sur un collectif retrouvé, mais aussi sur un mental renforcé — un facteur clé dans la dernière ligne droite.

Dans ce sprint final, chaque point compte, mais la confiance accumulée pourrait bien faire toute la différence.

ASSE : le titre encore accessible mais loin d’être acquis

Si la montée directe semble à portée de main, la course au titre reste plus ouverte. Avec 28% de chances de finir champions, l’ASSE n’est pas favorite, mais reste clairement dans le coup.

La concurrence en haut de tableau est féroce, et le moindre faux pas pourrait redistribuer les cartes. Toutefois, au vu de leur dynamique actuelle, les Stéphanois ont des arguments solides pour rêver plus grand.

Le choc face à Troyes, prévu le 25 avril à Geoffroy-Guichard, pourrait d’ailleurs s’avérer décisif. Un rendez-vous clé qui pourrait peser lourd dans la balance.

ASSE : un calendrier favorable pour valider la montée

Les six dernières journées offrent à l’ASSE un calendrier globalement abordable :

Nancy (extérieur)

Dunkerque (domicile)

Bastia (extérieur)

Troyes (domicile)

Rodez (extérieur)

Amiens (domicile)

Sur le papier, les Verts ont toutes les cartes en main pour enchaîner les résultats. Mais attention : à ce stade de la saison, chaque équipe joue gros — maintien, prestige ou fin de saison réussie.

Face à un club historique comme Saint-Étienne, chaque match devient un défi particulier pour leurs adversaires. Les Verts devront donc faire preuve de sérieux et de constance pour éviter toute mauvaise surprise.

ASSE : plus qu’un pas vers le retour en Ligue 1

Sauf scénario improbable, l’AS Saint-Étienne jouera la montée jusqu’au bout. Avec 74% de chances de montée directe, le club ligérien n’a jamais été aussi proche de retrouver la Ligue 1.

Il ne reste plus qu’une étape : conclure.

À Julien Le Cardinal et à ses coéquipiers de transformer cette saison prometteuse en réussite totale.