Ligue des champions : Guardiola condamne déjà le PSG !

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Vainqueur de la League Cup avec Manchester City face à Arsenal (2-0), Pep Guardiola a savouré le 40e trophée de sa carrière… tout en lâchant une déclaration qui fait déjà beaucoup réagir en Europe. Interrogé sur les meilleures équipes du moment, le technicien catalan a cité le Bayern Munich, le FC Barcelone… et Arsenal. Mais pas le Paris Saint Germain, pourtant tenant du titre en Ligue des champions. Une sortie qui ressemble à un véritable coup bas pour Luis Enrique.

Guardiola zappe le PSG malgré ses démonstrations

La déclaration du coach de City, sur Sky, est limpide :

« Hormis le Bayern Munich et peut-être Barcelone, Arsenal est la meilleure équipe d’Europe. » Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant J'en profite

Un choix qui surprend forcément. Car dans le même temps, le PSG reste sur deux prestations impressionnantes face à Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions (victoires 5-1 puis 3-0).

Dominants dans le jeu, efficaces devant le but et solides défensivement, les Parisiens semblent pourtant avoir retrouvé une dimension européenne. De quoi nourrir l’incompréhension chez certains observateurs, qui voient dans cette omission une forme de message envoyé à Luis Enrique.

Le Barça et le Real toujours au sommet selon Guardiola, mais pas le PSG !

S’il a snobé Paris, Guardiola n’a pas hésité à mettre en avant les deux géants espagnols.

Le FC Barcelone, impressionnant offensivement cette saison, et le Real Madrid, tombeur justement de Manchester City en Ligue des champions, continuent de servir de références aux yeux de l’ancien coach blaugrana.

Pour Guardiola, ces équipes ont une régularité et une expérience du très haut niveau qui les placent naturellement dans le cercle très fermé des favoris.

Un coup de pression… ou une stratégie mentale ?

Cette prise de position peut aussi être interprétée comme une manœuvre psychologique. En valorisant Arsenal, Guardiola renforce la confiance de ses propres joueurs après l’élimination européenne.

Mais en oubliant le PSG, il envoie aussi un signal : pour être considéré comme une référence absolue, Paris doit encore confirmer dans la durée.

Le message est clair : malgré son statut de champion d’Europe, le club parisien doit continuer à prouver qu’il peut dominer les plus grands sur plusieurs saisons.

Réponse attendue sur le terrain

Le PSG aura l’occasion de répondre très vite, avec un quart de finale explosif contre Liverpool FC.

Une qualification convaincante pourrait rebattre les cartes… et obliger Guardiola à revoir son classement des meilleures équipes du moment.

Dans une fin de saison où chaque détail comptera, cette petite phrase pourrait bien devenir un puissant moteur pour les Parisiens.