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Contre l’avis général, Pierre Ménès s’est positionné en faveur du PSG au sujet de sa demande de report contre le RC Lens à Bollaert le 11 avril prochain en Ligue 1.

La demande de report du PSG pour le choc contre le RC Lens à Bollaert le 11 avril fait débat. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a défendu la demande du club de la capitale de reporter son déplacement à Bollaert afin de mieux préparer son quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool.

« Si la Ligue offre cette possibilité aux clubs français et qu’on voit le résultat du PSG contre Chelsea, je ne comprends pas pourquoi on se met maintenant à gueuler sur le fait que les clubs puissent être avantagés par un report. Après tout, l’indice UEFA est quand même quelque chose d’extrêmement important », a-t-il analysé. Contre l’avis général, Ménès rappelle l’enjeu national : grâce aux performances du PSG, la France dispose d’un club supplémentaire en Ligue des Champions, ce qui génère des revenus importants pour l’ensemble des clubs français.

Le RC Lens et la question financière

Ménès met également en avant le contexte économique :« Prenons un club comme Lens, qui n’est pas un club riche. S’ils jouent la C1 la saison prochaine, ça va leur faire une bouffée d’oxygène énorme, a-t-il poursuivi. Brest, s’ils sont stabilisés financièrement, c’est qu’ils ont joué la Ligue des Champions la saison dernière. À un moment donné, il faut arrêter de se mettre des boulets au pied. » Selon lui, il n’y a aucune raison pour que la Ligue empêche les clubs français de bénéficier d’un avantage stratégique si les circonstances le justifient.

Un appel à la raison

En conclusion, Ménès invite le RC Lens à reconsidérer l’opportunité : accepter le report, c’est aussi participer à la consolidation du football français au niveau européen et se donner une chance de voir des clubs comme le PSG rapporter davantage à tous les acteurs de la Ligue 1. Pas sûr que les arguments ne réussissent à convaincre le club artésien, qui a déjà annoncé son refus et semble privilégier un possible titre.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France