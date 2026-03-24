Mercato : c’est officiel pour Griezmann à Orlando, il explique son rêve américain

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C’est désormais officiel : Antoine Griezmann quittera l’Atlético de Madrid à l’issue de la saison européenne pour rejoindre la MLS et la franchise d’Orlando City SC. À 35 ans, l’attaquant français a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en réalisant un rêve qu’il nourrit depuis de nombreuses années.

Une décision qui a surpris une partie des observateurs, d’autant que le champion du monde 2018 restait un élément respecté et important dans le projet des Colchoneros.

« Je suis très excité » : Griezmann assume pleinement son choix

Dans une première prise de parole officielle accordée aux médias du club américain, Griezmann n’a pas caché son enthousiasme.

« Je suis très excité de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière avec Orlando. Dès mes premières discussions avec le club, j’ai senti une grande ambition et une vision claire pour l’avenir, et ça m’a parlé. »

Le Français insiste également sur l’importance de l’environnement et de l’accueil qu’il a reçu.

« J’ai hâte de faire d’Orlando mon nouveau chez-moi, de rencontrer les fans, de sentir l’énergie du stade et de donner tout ce que j’ai pour aider l’équipe à faire de belles choses. »

Des mots forts qui confirment que ce transfert est autant un projet sportif qu’un choix de vie.

Simeone compréhensif face au départ de son leader

Du côté madrilène, l’annonce a forcément suscité de l’émotion. Meilleur buteur de l’histoire du club, Griezmann laisse une empreinte immense après plusieurs saisons marquées par des titres et des performances majeures.

Son entraîneur Diego Simeone a tenu à saluer publiquement la décision de son joueur.

« J’espère qu’il choisira ce qui est le mieux pour lui, et ce qu’il souhaite vraiment. Il mérite d’avoir ce qu’il désire. »

Une déclaration révélatrice de la relation particulière entre les deux hommes, construite sur la confiance et le respect mutuel.

Un rêve américain inspiré par Beckham

Depuis longtemps, Griezmann ne cachait pas son attirance pour la MLS et la culture sportive américaine. Grand admirateur de David Beckham, il voyait dans ce championnat l’opportunité de vivre une expérience différente tout en restant compétitif.

Selon son entourage, l’idée de découvrir un nouveau style de vie et de contribuer au développement du football aux États-Unis a pesé lourd dans sa réflexion. Le contrat signé avec Orlando porte sur deux saisons, avec une année optionnelle.

Avant de s’envoler pour la Floride, l’attaquant français reste toutefois concentré sur ses objectifs avec l’Atlético. Entre Coupe du Roi et Ligue des champions, il souhaite terminer son aventure européenne sur une note positive.

Une chose est sûre : avec ce choix fort, Antoine Griezmann s’apprête à écrire l’un des derniers chapitres d’une carrière exceptionnelle. Et son aventure américaine promet déjà de captiver les fans des deux côtés de l’Atlantique.