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FRANCE

FC Barcelone Mercato : Flick aura un budget record pour recruter cet été, sa double priorité est connue !

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 14:00
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Hansi Flick (FC Barcelone)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que le FC Barcelone devrait avoir les mains libres pour recruter au mercato, Hansi Flick rêve d’un joueur en particulier. 

Le FC Barcelone s’apprête à vivre un mercato estival ambitieux. Selon Sport, le plafond salarial du club catalan a notamment été relevé, offrant à Hansi Flick un budget d’au moins 130 millions d’euros, et ce, sans nécessité de vendre un joueur. Une manne qui sera concentrée sur deux priorités clés : un défenseur central et un attaquant de classe mondiale.

Bastoni et Álvarez dans le viseur du Barça 

Pour renforcer sa charnière, Flick a coché le nom de Alessandro Bastoni (Inter Milan), tandis qu’en attaque, la cible prioritaire est Julián Álvarez (Atlético Madrid). Avec ce budget record, le FC Barcelone estime pouvoir convaincre Milan et Madrid de libérer leurs stars même si l’affaire est loin d’être gagnée étant donné la concurrence.  

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Un mercato plus vaste que prévu au FC Barcelone

Mais ce budget de 130 millions pourrait n’être que le point de départ. Des fonds supplémentaires sont prévus pour d’autres postes, notamment pour conserver Marcus Rashford et pour le dossier Alex Remiro. Le FC Barcelone ne compte pas dilapider cet argent, mais la flexibilité financière permettra à Deco de construire un effectif compétitif sur tous les fronts. Cet été, le FC Barcelone pourrait donc frapper fort, avec une double priorité claire et des moyens record pour transformer l’équipe. Flick semble armé pour combiner ambitions sportives et stratégie mercato intelligente.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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