Un but inscrit par les féminines du FC Nantes sur la pelouse de Strasbourg (3-0) dimanche dernier impressionne par sa beauté. Il rappelle les belles heures du fameux jeu à la Nantaise.

La sortie, il y a dix jours, du documentaire de L’Equipe sur Raynald Denoueix (« Le jeu avant le je ») a réveillé la nostalgie des supporters du FC Nantes. Celle d’une époque révolue, où le jeu prôné par les Canaris forçait l’admiration de tous en France, et parfois même en Europe. Le fameux jeu à la Nantaise a disparu après le départ de Raynald Denoueix, en 2001. Et sans lui, c’est toute la Maison Jaune qui vacille. Le FCN est devenu un club comme les autres, où les entraîneurs sont limogés à tour de bras alors qu’il n’y en avait eu que cinq lors des quarante années précédentes.

Un but à sept touches, sans contrôle !

Heureusement, il y a parfois des éclairs dans la grisaille. Le week-end dernier, un but inscrit par le FC Nantes a fait le tour des réseaux sociaux. Hélas, il n’a pas été inscrit par l’équipe de Vahid Halilhodzic, que sa défaite face à Strasbourg (2-3) à la Meinau a rapproché un peu plus de la relégation. Ce sont les féminines qui l’ont marqué, face à ces mêmes Alsaciens. Au cours de leur victoire 3-0, les Canaries ont marqué sur une action incroyable, partie d’une relance à la main de leur gardienne, avec sept passes en une touche et une finition clinique, avec dribble sur la portière strasbourgeoise. Du mouvement, du jeu vers l’avant, pas de contrôle… C’était comme à la belle époque !

Si l’on a tendance à penser que le jeu à la Nantaise est parti avec ses glorieux penseurs (Arribas, Suaudeau, Denoueix), cette action de classe est là pour rappeler qu’il peut être remis au goût du jour. Ça ne devrait pas être pour cette saison chez les hommes puisque Vahid Halilhodzic, bien qu’il ait joué cinq ans à Nantes (1981-86), n’est pas vraiment un esthète du jeu, plutôt du genre à faire courir ses joueurs. Mais un jour, peut-être…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2