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FRANCE

FC Barcelone : le vrai porte-bonheur des Blaugranas n’est pas Lamine Yamal

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 22:57
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Lamine Yamal en action lors du match contre le Rayo Vallecano.
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Si le FC Barcelone se porte mieux quand Lamine Yamal est sur le terrain, l’un de ses partenaires a gagné tous ses matches quand il a été titularisé cette saison !

Depuis qu’il a été dans le grand bain par Xavi alors qu’il avait à peine 15 ans, en 2023, Lamine Yamal est devenu la nouvelle idole du FC Barcelone. L’ailier a franchi un cap depuis qu’Hansi Flick est devenu l’entraîneur des Blaugranas et c’est grâce à lui que l’équipe a tout gagné en Espagne la saison dernière. C’est encore grâce à lui si elle a de nouveau fait main basse sur la Supercoupe d’Espagne et est bien partie pour décrocher une nouvelle Liga. Mais, contrairement à ce qu’on pourrait croire, le porte-bonheur du Barça n’est pas Lamine Yamal ! C’est l’un de ses partenaires qui était vivement critiqué la saison dernière !

Gerard Martin, 16 titularisations, 16 victoires !

Ce partenaire, c’est Gerard Martin. La saison dernière, lorsqu’il a suppléé Alejandro Baldé lors de ses blessures, le latéral gauche de formation faisait peur à tout le monde. Entre placement aléatoire, technique moyenne et peu d’appétence pour l’attaque, il a vraiment été un boulet pour son équipe, surtout en deuxième partie de saison et notamment en demi-finales de Champions League. D’ailleurs, l’Inter Milan avait bien compris qu’il s’agissait d’un maillon faible du Barça. Mais Flick a eu la très riche idée de le replacer dans l’axe. Et la transformation a été radicale !

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C’est très simple : cette saison, Gerard Martin, c’est 16 titularisations dans l’axe et 16 victoires ! Et pas contre n’importe qui ! Il y en a eu deux contre l’Atlético (Liga et retour en Coupe), une contre le Real (Supercoupe), une contre Newcastle (8e de finale retour)… Le natif de Barcelone est tellement impressionnant que les supporters l’ont surnommé Maldini. Au début, c’était un peu pour rire. Mais désormais, c’est tout à fait sérieux !

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

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