Intronisé capitaine par Habib Beye, Pierre-Emile Höjbjerg (30 ans) ne ferait plus l’unanimité auprès de ses coéquipiers de l’OM.

L’OM traverse une période délicate et Pierre-Emile Höjbjerg en ressent toutes les conséquences. À Marseille pour sa deuxième saison, le Danois de 30 ans a vu partir Adrien Rabiot au mois d’août, et L’Équipe estime que ce départ a profondément affecté son rôle dans l’entrejeu. Sans son complice et sans Valentin Rongier, Höjbjerg a été beaucoup plus exposé, devant organiser et replacer ses coéquipiers.

Un leadership parfois mal perçu

Toujours d’après le quotidien sportif, sa gestuelle et son rôle de meneur d’aiguille ont parfois agacé certains partenaires de l’OM. Malgré quelques éclairs de régularité et de crédit dans le jeu, le Danois peine à imposer son autorité partout. Pourtant, Habib Beye a choisi de lui confier le brassard, reléguant Leonardo Balerdi au second plan. Une décision qui souligne l’importance que le club accorde à son expérience et à sa capacité à tenir l’équipe.

Quel avenir pour Höjbjerg ?

Pour le soutenir, le sélectionneur danois Brian Riemer a récemment rencontré Höjbjerg à Marseille, pour faire le point sur sa forme et préparer les prochaines échéances internationales. Les défis à relever sont doubles : briller avec le Danemark et aider l’OM à se maintenir dans la course à la Ligue des Champions.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, l’avenir de Höjbjerg pourrait s’écrire ailleurs si la dynamique ne s’inverse pas. Pour l’heure, il reste un capitaine sous pression, chargé de remettre de l’ordre dans un entrejeu en pleine transition et d’inspirer ses coéquipiers pour les prochains rendez-vous. Le rôle est lourd, et la marge de manœuvre de Höjbjerg dépendra autant de ses performances que de sa capacité à retrouver l’adhésion totale du vestiaire.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)