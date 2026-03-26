À LA UNE DU 26 MAR 2026
[10:22]Revue de presse espagnole : le FC Barcelone humilie encore le Real Madrid ! 
[10:04]ASSE : Montanier reçoit un énorme coup de pouce dans le sprint final 
[09:41]OM : Rabiot l’a flingué, Höjbjerg ulcère ses coéquipiers !
[09:16]RC Lens Mercato : Leca piste un chouchou de l’ASSE pour remplacer Thomasson, le LOSC en furie ! 
[09:00]OL : après Endrick, Pierre Ménès traite un Lyonnais de « pourriture » !
[08:45]Stade Rennais : Haise fait une déclaration folle au RC Lens et désamorce la polémique avec le PSG 
[08:30]ASSE : les supporters stéphanois se prennent une balle perdue à Troyes ! 
[08:12]FC Nantes Mercato : Abline a attrapé le virus Mikautadze à l’OL, un départ à prix cassé cet été ?
[07:45]ASSE : Kilmer a déjà acté du très lourd pour cet été, Geoffroy-Guichard va revivre ! 
[07:19]OM : après Saadé, un autre milliardaire phocéen fait rêver les supporters marseillais 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Rabiot l’a flingué, Höjbjerg ulcère ses coéquipiers !

Par Bastien Aubert - 26 Mar 2026, 09:41
💬 Commenter
Pierre-Emile Höjbjerg (OM)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Intronisé capitaine par Habib Beye, Pierre-Emile Höjbjerg (30 ans) ne ferait plus l’unanimité auprès de ses coéquipiers de l’OM.

L’OM traverse une période délicate et Pierre-Emile Höjbjerg en ressent toutes les conséquences. À Marseille pour sa deuxième saison, le Danois de 30 ans a vu partir Adrien Rabiot au mois d’août, et L’Équipe estime que ce départ a profondément affecté son rôle dans l’entrejeu. Sans son complice et sans Valentin Rongier, Höjbjerg a été beaucoup plus exposé, devant organiser et replacer ses coéquipiers.

Un leadership parfois mal perçu

Toujours d’après le quotidien sportif, sa gestuelle et son rôle de meneur d’aiguille ont parfois agacé certains partenaires de l’OM. Malgré quelques éclairs de régularité et de crédit dans le jeu, le Danois peine à imposer son autorité partout. Pourtant, Habib Beye a choisi de lui confier le brassard, reléguant Leonardo Balerdi au second plan. Une décision qui souligne l’importance que le club accorde à son expérience et à sa capacité à tenir l’équipe.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Quel avenir pour Höjbjerg ?

Pour le soutenir, le sélectionneur danois Brian Riemer a récemment rencontré Höjbjerg à Marseille, pour faire le point sur sa forme et préparer les prochaines échéances internationales. Les défis à relever sont doubles : briller avec le Danemark et aider l’OM à se maintenir dans la course à la Ligue des Champions.  

Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, l’avenir de Höjbjerg pourrait s’écrire ailleurs si la dynamique ne s’inverse pas. Pour l’heure, il reste un capitaine sous pression, chargé de remettre de l’ordre dans un entrejeu en pleine transition et d’inspirer ses coéquipiers pour les prochains rendez-vous. Le rôle est lourd, et la marge de manœuvre de Höjbjerg dépendra autant de ses performances que de sa capacité à retrouver l’adhésion totale du vestiaire.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot