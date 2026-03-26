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L’OM pourrait manquer la Ligue des Champions cette saison. Selon l’IA, l’avenir du club entre les mains de Franck McCourt dépendra de plusieurs facteurs, avec des probabilités bien définies pour chaque scénario.

Alors que la course à la Ligue des Champions va bientôt toucher à sa fin, les supporters de l’OM se demandent ce que Frank McCourt fera si le club échoue à se qualifier. L’IA a analysé le contexte sportif, financier et historique du propriétaire américain pour dégager des tendances probables.

McCourt aurait 55% de rester à la tête de l’OM

Le scénario le plus probable, avec une chance estimée à 55 %, est que McCourt décide de rester propriétaire de l’OM mais de réduire ses investissements. Une saison sans Ligue des Champions ferait baisser les revenus de 50 à 70 millions d’euros, et le propriétaire pourrait se montrer plus prudent sur les transferts et la masse salariale tout en gardant le contrôle du club.

Une possibilité moins certaine, autour de 25 %, est que McCourt envisage sérieusement une cession. Ce scénario pourrait se matérialiser si l’échec sportif se répète sur plusieurs saisons ou si un investisseur stratégique et sérieux – comme Rodolphe Saadé – se présente avec une offre cohérente. La valeur marchande de l’OM baisserait alors, rendant la vente plus réaliste.

Une vente sous conditions

Enfin, dans 20 % des cas selon l’IA, McCourt conserverait l’OM coûte que coûte, malgré un manque de qualification en Ligue des Champions. Ce scénario reste moins probable, car la pression sportive et financière limiterait sa tolérance aux investissements lourds sans retour sur le terrain.

En conclusion, même sans LDC, McCourt semble plus enclin à réduire ses dépenses que de vendre immédiatement. La cession du club ne serait envisagée que dans des conditions exceptionnelles, combinant un intérêt d’investisseur local et une situation sportive dégradée sur plusieurs saisons. Pour l’instant, les supporters peuvent rester vigilants, mais McCourt demeure attaché à Marseille et à l’avenir de l’OM.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)