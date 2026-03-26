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FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Barça prêt à chiper un champion d’Afrique au PSG ! 

Par Bastien Aubert - 26 Mar 2026, 12:35
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Abde Ezzalzouli (Betis)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Récemment sacré champion d’Afrique, le Maroc ayant finalement été désigné, Abde Ezzalzouli (Betis, 24 ans) attire le regard du PSG… mais surtout du FC Barcelone en vue du prochain mercato.

Abde Ezzalzouli s’impose aujourd’hui comme l’un des ailiers les plus percutants de Liga. Auteur de la meilleure saison de sa carrière avec le Betis, l’international marocain a franchi un cap décisif, alliant vitesse, explosivité et efficacité. Sa capacité à éliminer en un contre un et sa créativité font de lui un véritable poison pour les défenses adverses.

Formé au FC Barcelone, Abde connaît déjà le club et son ADN offensif. Selon Africafoot, le FC Barcelone suit de près son évolution et pourrait profiter de sa connaissance de l’environnement catalan pour faciliter un retour rapide. Son style direct et sa capacité à dynamiser le jeu correspondent parfaitement aux besoins du secteur offensif barcelonais, en quête de constance.

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Abde Ezzalzouli entre le PSG et le Barça ?

Mais la concurrence est rude. Le PSG s’est également positionné sur l’ailier marocain, qui reste sous contrat avec le Real Betis jusqu’en juin 2029. Sa valeur actuelle tourne autour de 20 millions d’euros, un montant accessible pour les clubs européens, mais susceptible de grimper en cas de bataille entre prétendants.

Entre attachement sentimental et logique sportive, un retour au Barça semble naturel pour Ezzalzouli, qui pourrait retrouver un club où il a déjà laissé entrevoir son immense potentiel. Reste à savoir si le FC Barcelone osera passer à l’offensive pour devancer le PSG et déterrer une hache de guerre bien enfouie au mercato.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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