À 16 ans, Said Remadnia impressionne à l’OM et attire déjà les convoitises de Chelsea. Le jeune ailier, futur talent majeur, pourrait quitter le club phocéen dès ses 18 ans pour rejoindre l’Angleterre.

En toute discrétion, Said Remadnia est en train de se faire un nom dans le football européen. Né en 2009 de parents algériens et tunisiens, le jeune ailier de 16 ans s’est distingué cette saison en Youth League, avec deux buts et une passe décisive en sept matchs. Rapidité, vivacité balle au pied et efficacité devant le but font de lui l’un des plus grands espoirs du centre de formation de l’OM.

Remadnia affole le mercato !

Selon The Sun, plusieurs clubs européens ont déjà les yeux rivés sur Remadnia, et c’est Chelsea qui semble avoir pris une longueur d’avance. Les Blues auraient proposé un contrat de cinq ans, avec l’objectif de le faire débuter dans l’équipe réserve, avant son transfert officiel à ses 18 ans en mars 2027, âge minimum pour un mouvement international.

Chelsea ne compte pas seulement sur ses qualités techniques : le club londonien envisagerait également de faciliter l’installation de la famille du joueur pour l’aider à s’adapter à son nouvel environnement. Une stratégie qui montre la volonté des Blues de sécuriser ce jeune talent sur le long terme.

Benatia veille au grain

Du côté de l’OM, Medhi Benatia ne reste pas les bras croisés. Conscient du potentiel immense de Remadnia, il tente de prolonger son jeune prodige pour le convaincre de rester au moins jusqu’à sa majorité. Mais face à l’intérêt massif et à la puissance financière des clubs étrangers, la tâche s’annonce difficile. Cette situation illustre bien la compétition féroce autour des jeunes talents dans le football moderne.

Said Remadnia, avec sa technique, sa vision du jeu et son efficacité, est déjà sur le radar de l’Europe et pourrait devenir dans quelques années un joueur incontournable sur la scène continentale. Affaire à suivre de très près, car dans moins de deux ans, le prodige marseillais pourrait bien quitter la Méditerranée pour briller sur les pelouses anglaises et, pourquoi pas, dans les plus grands championnats européens.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)