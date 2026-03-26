L’Atlético Madrid ne se résout pas à perdre Julian Alvarez, cet été, au profit du FC Barcelone. Les Colchoneros vont se battre pour convaincre l’attaquant argentin de rester.

Depuis des mois, l’intérêt du FC Barcelone pour Julian Alvarez ne se dément pas. L’Atlético Madrid se contente de dire qu’il veut conserver son attaquant argentin, mais sans aller plus loin. Mais Marca annonce qu’une grande riposte se prépare chez les Colchoneros. Elle va se matérialiser par une prolongation de contrat assortie d’une grosse hausse de salaire. Actuellement, l’ancien de River gagne 7 M€ net par an. L’Atlético envisagerait d’en faire le joueur le mieux payé de l’effectif avec Jan Oblak, qui touche 10 M€ annuels.

Un choix à la Griezmann

Cela suffira-t-il à convaincre Alvarez de rester dans la capitale espagnole ? Pas sûr. Car au FC Barcelone, il toucherait tout autant qu’en cas de prolongation à l’Atlético mais il rejoindrait un club plus grand, habitué à remporter des titres et qui vise un sacre en Champions League. Ce choix n’est pas sans rappeler celui d’Antoine Griezmann qui, en 2018, avait également le choix entre prolonger à l’Atlético et signer au Barça. Tout le monde pensait qu’il allait aller en Catalogne mais, dans une vidéo intitulée The Decision, il avait finalement révélé qu’il restait à Madrid… pour finalement à Barcelone un an plus tard, y échouer et revenir à l’Atlético en 2021 !

Moins attaché à l’Atlético Madrid, qu’il n’a rejoint qu’il y a deux ans, Julian Alvarez devrait moins déchaîner les passions qu’Antoine Griezmann. Mais son éventuel départ constituerait un mauvais signal envoyé par la direction des Rouge et Blanc à l’heure où l’arrivée d’un nouveau propriétaire offre des moyens énormes pour essayer de franchir un palier.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League