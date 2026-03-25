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FRANCE

FC Barcelone Mercato : Deco à l’affut pour une piste du PSG

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 17:03
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Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco.
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non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le FC Barcelone a fait de Julian Alvarez sa cible numéro un pour renforcer son attaque. Mais si jamais l’Atlético Madrid ne lâche pas l’Argentin, il se rabattra sur une piste du PSG.

Depuis hier, on sait que le FC Barcelone disposera d’environ 130 M€ pour recruter cet été. Le club catalan en a fini avec les contraintes du fair-play financier, qui l’empêchaient de se renforcer à sa guise depuis cinq ans. Même si son équipe est extrêmement compétitive grâce aux pépites de la Masia (Yamal, Cubarsi, Garcia, Bernal…) et à un recrutement intelligent (Raphinha, Joan Garcia), Deco prévoit d’attirer deux pointures : le défenseur central italien Alessandro Bastoni (Inter Milan) et l’attaquant argentin Julian Alvarez (Atlético Madrid).

Osimhen en plan B

Pour Alvarez, la donne est connue depuis longtemps : l’Atlético n’est pas vendeur mais le joueur très intéressé. Le principal obstacle est bien la volonté des Colchoneros, rachetés par un fonds d’investissement américain et qui auront de gros moyens pour recruter cette saison. La direction de l’Atlético a déjà fait savoir à de nombreuses reprises qu’elle tenait à Alvarez. Mais pourra-t-elle maintenir sa position si jamais le joueur dit ouvertement qu’il souhaite quitter le club ? Ce qui est sûr, c’est que le FC Barcelone refusera de payer les 100 M€ annoncés plusieurs fois par l’Atlético.

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Ce qui incite donc Deco a se munir de plans B, C, D… Selon Mundo Deportivo, le plan B s’appellerait Victor Osimhen. L’attaquant nigérian va quitter Gatalasaray cet été, car le club stambouliote ne peut plus assumer son salaire de plus de 30 M€. Certains joueurs n’ont plus été payés depuis trois mois à cause de ça. La Juventus et le Bayern voudraient attirer Osimhen mais également le PSG, où Luis Campos le tient en haute estime. C’est d’ailleurs lui qui l’avait fait venir à Lille. Osimhen coûterait moins cher qu’Alvarez mais, contrairement à l’Argentin, il ne fait pas l’unanimité en interne au FC Barcelone

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

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