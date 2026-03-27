Toujours sur Enzo Bardeli (Dunkerque, 24 ans), l’ASSE a appris qu’un concurrent en Ligue 2 s’était aussi positionné sur le dossier en vue du prochain mercato estival. Un coup dur pour les Verts.

C’est un nom qui revient avec insistance dans le Forez. Enzo Bardeli, en fin de contrat à Dunkerque, continue d’alimenter les discussions du côté de l’ASSE. À 24 ans, le milieu offensif formé au LOSC a pris une nouvelle dimension en Ligue 2. Devenu un cadre de l’USL Dunkerque, le natif de Coudekerque-Branche s’impose comme l’un des profils les plus attractifs de son championnat. Mais pour l’instant, le principal intéressé entretient le flou et ne se précipitera pas.

Kilmer pousse en coulisses

Du côté de l’ASSE, l’intérêt n’est pas nouveau. Le profil de Bardeli coche toutes les cases recherchées : jeune, créatif, polyvalent et déjà performant en Ligue 2. En interne, le site Jeunes Footeux affirme que Kilmer Sports Ventures continue de pousser sur ce dossier. Des contacts ont déjà été noués par le passé, et la piste est relancée à chaque mercato. Preuve que Saint-Étienne croit fortement en son potentiel. Avec plusieurs départs attendus au milieu, Bardeli apparaît comme une cible stratégique pour structurer le futur projet stéphanois.

Troyes s’invite et change la donne

Mais le dossier a pris une nouvelle tournure ces derniers jours puisque l’ESTAC Troyes se serait positionné en coulisses. En très bonne posture pour monter en Ligue 1, le club aubois surveille de près la situation du joueur. Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été transmise, mais l’intérêt est bien réel. Et surtout, il pourrait peser lourd. Une montée en Ligue 1 changerait totalement la donne et offrirait à Troyes un argument décisif face à l’ASSE.

Une fin de saison sous tension

Dans ce contexte, tout reste ouvert. Dunkerque espère encore prolonger son joueur, l’ASSE pousse en coulisses, et Troyes attend son moment. Trois scénarios, trois projets… et un seul choix à faire pour Enzo Bardeli. Le feuilleton est lancé, et il pourrait bien s’accélérer dans les prochaines semaines.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2