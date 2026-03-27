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FRANCE

OM : McCourt, une nouvelle stratégie redoutable et un signal fort envoyé aux investisseurs  

Par Bastien Aubert - 27 Mar 2026, 09:47
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Frank McCourt (OM)
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Si les supporters de l’OM s’interrogent au sujet de l’avenir de leur club et d’une vente potentielle, la stratégie de Frank McCourt pourrait s’expliquer.

Alors que des rumeurs de vente de l’OM circulent, Frank McCourt semble avoir choisi une autre voie. La stratégie mise en place serait est loin d’être improvisée. Selon David Gluzman, chroniqueur à RMC Sport, le propriétaire américain a une logique claire : « Quel intérêt pour Frank McCourt de céder son club alors que plusieurs indicateurs, dont les droits TV domestiques, sont au plus bas ? »

Le but : stabiliser l’OM dans le top 3 du championnat, renforcer sa structure financière et tester le marché dans de meilleures conditions. Plutôt qu’une vente précipitée, McCourt préfère préparer le terrain pour un futur plus favorable.

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Créer de la valeur sans surinvestir

Le plan serait ambitieux mais réfléchi. Gluzman explique : « Tu peux très bien être plus compétitif que maintenant en investissant moins. À la place de McCourt, je piloterais le club en mode equity minimum, pousserais le sponsoring et la création de valeur dans l’effectif en attendant un climat macro meilleur. » L’idée est de rendre l’OM plus attractif pour de futurs investisseurs sans prendre de risques financiers excessifs. Une approche qui combine performance sportive et maîtrise économique.

Un signal clair pour le marché

En structurant l’OM et en consolidant ses ressources, McCourt envoie un message fort : le club est solide, attractif et prêt à séduire le marché lorsque le contexte sera favorable. Pour les supporters, c’est une façon de sécuriser l’avenir du club tout en gardant l’ambition sportive intacte. Avec cette stratégie, l’OM pourrait bien renforcer sa valeur et son attractivité… tout en restant compétitif dans l’immédiat.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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