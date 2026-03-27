À LA UNE DU 27 MAR 2026
[11:50]RC Lens Mercato : Dembélé craque pour Sangaré, jackpot en vue ! 
[11:32]OM : un génie digne de Lionel Messi dimanche à Marseille, c’est signé !
[11:17]Revue de presse : Blas marque des points avec Haise au Stade Rennais, l’avenir de Wahi à l’OGC Nice se précise
[11:00]Revue de presse espagnole : Mbappé a recadré Arbeloa à Madrid, le Barça active une piste pro Real au Mercato ! 
[10:35]OM Mercato : Himad Abdelli relancé par Kilmer à l’ASSE ?
[10:23]FC Barcelone : coup dur pour Raphinha 
[10:04]FC Nantes Mercato : Kita a raté un futur crack mondial passé par le Bayern Munich, le Stade Rennais jubile ! 
[09:47]OM : McCourt, une nouvelle stratégie redoutable et un signal fort envoyé aux investisseurs  
[09:30]OL Mercato : Tagliafico et un gros pari lyonnais poussés vers la sortie !
[09:10]ASSE : Montanier a un penchant pour un buteur de Liverpool qui va cartonner au Mondial
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Revue de presse espagnole : Mbappé a recadré Arbeloa à Madrid, le Barça active une piste pro Real au Mercato ! 

Par Bastien Aubert - 27 Mar 2026, 11:00
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Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 27 mars 2026.

AS : « Merci Carolina »

AS rend hommage à Carolina Marin, la légende du badminton espagnol qui a décidé de prendre sa retraite à 32 ans. Kylian Mbappé, lui, n’a pas compris son absence du onze titulaire lors du derby madrilène le week-end dernier et s’en serait ouvert à Alvaro Arbeloa.

MARCA : « Carolina »

Si Carolina Marin fait aussi la Une de Marca, le quotidien madrilène a questionné Aymeric Laporte sur le niveau de la Roja : « Nous avons gagné le droit d’être favoris à la Coupe du Monde. »

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SPORT : « Merci Carolina »

L’état de santé de Raphinha inquiète au FC Barcelone. L’ailier de 29 ans est sorti blessé lors de la défaite du Brésil face aux Bleus à Boston hier soir (1-2) et passera des examens ce vendredi.

MUNDO DEPORTIVO : « Je rêve de gagner le Mondial et la Ligue des Champions »

Alors qu’Alejandro Balde est poussé vers la sortie, le FC Barcelone creuse la piste menant à Victor Muñoz. « Les premiers sensations sont positives mais la situation contractuelle est compliquée », affirme José Alvarez. Le latéral gauche évolue à Osasuna… et le Real Madrid possède des parts sur lui. de son côté, Joan Garcia rêve de « gagner le Mondial et la Ligue des Champions ».

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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