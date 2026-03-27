Revue de presse espagnole : Mbappé a recadré Arbeloa à Madrid, le Barça active une piste pro Real au Mercato ! 

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Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 27 mars 2026.

AS : « Merci Carolina »

AS rend hommage à Carolina Marin, la légende du badminton espagnol qui a décidé de prendre sa retraite à 32 ans. Kylian Mbappé, lui, n’a pas compris son absence du onze titulaire lors du derby madrilène le week-end dernier et s’en serait ouvert à Alvaro Arbeloa.

MARCA : « Carolina »

Si Carolina Marin fait aussi la Une de Marca, le quotidien madrilène a questionné Aymeric Laporte sur le niveau de la Roja : « Nous avons gagné le droit d’être favoris à la Coupe du Monde. »

SPORT : « Merci Carolina »

L’état de santé de Raphinha inquiète au FC Barcelone. L’ailier de 29 ans est sorti blessé lors de la défaite du Brésil face aux Bleus à Boston hier soir (1-2) et passera des examens ce vendredi.

MUNDO DEPORTIVO : « Je rêve de gagner le Mondial et la Ligue des Champions »

Alors qu’Alejandro Balde est poussé vers la sortie, le FC Barcelone creuse la piste menant à Victor Muñoz. « Les premiers sensations sont positives mais la situation contractuelle est compliquée », affirme José Alvarez. Le latéral gauche évolue à Osasuna… et le Real Madrid possède des parts sur lui. de son côté, Joan Garcia rêve de « gagner le Mondial et la Ligue des Champions ».

🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez 🚨



💰 "El Barça quiere a Víctor Muñoz".



👉 "Las primeras sensaciones son positivas, pero la situación contractual es complicada". pic.twitter.com/ME5LU87Sm0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 27, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)