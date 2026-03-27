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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Alors que plusieurs retours de prêt sont annoncés à l’OM, les supporters ont nommé le remplaçant idéal de Mason Greenwood en cas de départ au mercato estival.

L’OM prépare déjà l’avenir et celui-ci va forcément passer par des retours de prêts. Selon La Provence, plusieurs joueurs devraient en effet revenir à Marseille cet été après leurs expériences loin de la Canebière ces derniers mois.

Plusieurs retours de prêt sur les rails

Bamo Meïté, jugé trop cher à Lorient pour lever son option d’achat, fera son retour. Ulisses Garcia, malgré un statut de titulaire à Sassuolo, ne restera pas non plus. Derek Cornelius, en échec aux Glasgow Rangers, et Faris Moumbagna, en difficulté à Cremonese, sont également attendus à l’OM pour renforcer l’effectif.

Akliouche élu pour remplacer Greenwood

En parallèle, un sondage publié par But! a révélé le choix des supporters pour pallier un éventuel départ de Mason Greenwood de l’OM au mercato. Maghnes Akliouche arrive en tête avec 32,1 % des voix, devançant Edon Zhegrova (28,6 %), Ilan Kebbal (21,4 %) et Johan Bakayoko (17,9 %). Le crack de l’AS Monaco, longtemps ciblé par le PSG, semble donc être la solution privilégiée par les supporters marseillais, qui ne sont pas sans savoir que son prix est inaccessible pour le club phocéen.

Un mercato stratégique pour l’OM

Entre retours de prêt et renforts potentiels, l’OM se prépare donc déjà à un mercato actif. L’été promet d’être animé pour Frank McCourt et son staff, qui doivent combiner gestion financière, ambitions sportives et attentes des supporters.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)