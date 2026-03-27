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FRANCE

OM Mercato : Himad Abdelli relancé par Kilmer à l’ASSE ?

Par Bastien Aubert - 27 Mar 2026, 10:35
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Himad Abdelli (OM)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En rupture de banc à l’OM, où il n’a pas convaincu depuis son arrivée cet hiver, Himad Abdelli (26 ans) pourrait rebondir du côté de l’ASSE.

Arrivé cet hiver à l’OM, Himad Abdelli n’a jamais réussi à s’imposer. Dans un contexte où il n’est clairement pas prioritaire pour Habib Beye, le milieu de 26 ans voit son temps de jeu limité et son avenir s’assombrir. Selon Morning Foot, un départ dès cet été pourrait permettre à Abdelli de retrouver confiance et régularité. Plusieurs clubs de Ligue 1 apparaissent comme des destinations logiques : l’ASSE, Toulouse, l’OGC Nice ou Le Havre. Des équipes où la pression est moins forte et où il pourrait jouer un rôle central.

L’ASSE, piste crédible pour Abdelli ?

Romain, de Peuple Vert, rappelle que les Verts s’étaient déjà renseignés sur Abdelli lors de sa révélation en Ligue 2. En cas de montée en Ligue 1, il pourrait s’intégrer dans un collectif stéphanois qui aura besoin de meneurs capables de porter le jeu. « Moins de pression, plus de liberté et un rôle central », résume parfaitement le profil recherché pour ce type de joueur.

« On signe où ? »

Notre confrère ne cacherait pas son enthousiasme de voir le joueur de l’OM se relancer à l’ASSE : « Himad Abdelli fera le bonheur du club qui va le récupérer. Aucun doute. En concurrence avec Boakye qui est plus mobile et polyvalent. On signe où ? »

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Un costume sur mesure pour Abdelli

Pour le joueur comme pour l’ASSE, cette opération pourrait être gagnant-gagnant. Abdelli aurait enfin l’opportunité de s’épanouir, tandis que le club stéphanois renforcerait son milieu avec un profil capable de créer et dynamiser le jeu. Un feuilleton à suivre, qui pourrait animer le mercato estival des Verts.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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