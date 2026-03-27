Philippe Montanier a bien aimé la prestation d’Hugo Ekitike (23 ans), buteur avec les Bleus jeudi à Boston face au Brésil.

Il n’a pas été le seul à briller… mais il a marqué des points. Titulaire face au Brésil à Boston (2-1), Hugo Ekitike s’est illustré avec un but et une activité constante dans le jeu offensif des Bleus. Très mobile, souvent juste dans ses déplacements et impliqué dans les combinaisons, l’ancien attaquant du PSG a livré une copie solide, confirmant sa montée en puissance. Et forcément, sa performance n’a pas échappé à Philippe Montanier.

Montanier totalement séduit

Invité à analyser la victoire française, l’entraîneur de l’ASSE n’a pas caché son enthousiasme, notamment pour Ekitike. « On les a dominés dans tous les secteurs de jeu. On a été supérieurs au niveau athlétique, technique, dans la vitesse. Ils n’avaient pas d’autre solution que de jouer en contre. En fait, on a montré très peu de points faibles », a-t-il expliqué dans L’Équipe. Avant de glisser un focus appuyé sur l’attaquant : « J’ai adoré le match d’Ekitike aussi, dans le jeu combiné, ses permutations avec Mbappé ont été très intéressantes, il a été dangereux. » Un compliment fort, au milieu d’une analyse globale très positive des Bleus.

Une attaque tricolore impressionnante

Montanier a également souligné la richesse offensive de l’équipe de France, impressionné par la qualité des entrants et l’impact des individualités. « Quand tu fais entrer Doué, Marcus Thuram… On a tellement de ressources, tellement de grands joueurs. Olise a été époustouflant », a-t-il souligné. Sans oublier Ousmane Dembélé : « Il n’a pas fait un gros match mais sa passe décisive pour Mbappé est l’un des gestes de la soirée, elle est d’une précision phénoménale. » Des propos qui illustrent la densité offensive actuelle des Bleus dont le coach de l’ASSE a pleinement conscience, lui qui est à la tête de la meilleure attaque de L2.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2