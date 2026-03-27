Alors que Pablo Longoria a déjà fait les gros titres, un autre départ discret mais important secoue l’OM..

Les cadres de l’OM partent tous les uns après les autres. Après l’officialisation de celui de Pablo Longoria en début de semaine, le journaliste et photographe Adrien Pittore a confirmé la nouvelle : « L’Olympique de Marseille voit partir son responsable pelouse Romain Andreac. » Une information qui est passée assez inaperçue mais qui concerne un élément essentiel au quotidien de l’équipe.

Une pelouse au top niveau

Sous la direction d’Andreac, le Vélodrome affichait la 3e meilleure pelouse du championnat à l’issue de la saison 2024‑2025. Sa gestion et son savoir-faire ont contribué à offrir des conditions optimales pour les joueurs et un terrain de qualité pour les rencontres européennes et nationales.

Un rôle clé pour l’OM

Si souvent dans l’ombre, le responsable de pelouse est pourtant un acteur majeur de la performance de l’équipe. Son départ marque une perte stratégique pour le club, qui devra trouver un successeur capable de maintenir le standard de qualité sur lequel les Marseillais ont pu s’appuyer. L’OM doit désormais gérer un double challenge : continuer à performer sur le terrain tout en sécurisant les postes clés en coulisses.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)