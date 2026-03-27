OM : un nom émerge pour remplacer Beye, il divise déjà les supporters !

Même si Habib Beye est sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OM, les supporters marseillais se sont prononcés concernant Christophe Galtier, actuellement au Neom SC en Arabie saoudite.

Le parfum d’une possible arrivée de Christophe Galtier sur le banc de l’OM la saison prochaine suscite un débat animé parmi les fans du club phocéen. Un sondage créé sur notre compte X illustre parfaitement cette division : 45,5 % des votants estiment qu’il ferait mieux qu’Habib Beye, 15,9 % trouvent l’idée excellente, tandis que 38,6 % refusent l’option, notamment à cause de son passé au PSG et des polémiques qui l’entourent.

Christophe Galtier (59 ans), natif de Marseille et ancien joueur du club, est un entraîneur expérimenté du football français, avec un long parcours en Ligue 1 et à l’étranger. Après des passages marquants à Saint-Étienne, Lille, Nice et au PSG, il est actuellement en poste en Arabie Saoudite au Neom SC.

Un nom déjà évoqué plusieurs fois dans les discussions

Le nom de Galtier a déjà été lié à l’OM à plusieurs reprises ces dernières années. À l’automne 2023, alors que le club était en quête d’un nouvel entraîneur après le départ de Marcelino, plusieurs médias sportifs ont rapporté que l’OM avait pris contact avec Galtier pour le poste, et que la direction l’appréciait pour son expérience en Ligue 1.

Ce lien entre le technicien marseillais et le club phocéen avait d’ailleurs été relayé massivement, qui soulignaient que son profil – connaissant bien le championnat français et formé à Marseille – pouvait séduire les dirigeants.

Pourquoi cette rumeur divise-t-elle ?

Pour ses partisans, Galtier représente une option solide pour stabiliser l’équipe et apporter un leadership tactique reconnu, notamment grâce à son titre de champion de France avec Lille.

En revanche, une partie des supporters se montre sceptique, voire hostile, à l’idée de voir un ancien coach du PSG prendre les rênes de l’OM. Ce passé parisien reste un sujet sensible dans la cité phocéenne, où la rivalité entre les deux clubs est profonde.

De plus, certaines polémiques extra-sportives entourant Galtier continuent d’alimenter les critiques. Il a en effet été au centre d’une polémique en 2023 lorsqu’il a été accusé de propos à caractère raciste et discriminatoire, tenus lors de son passage à l’OGC Nice. Il a fermement nié ces accusations et a été jugé devant la justice pour harcèlement et discrimination. En décembre 2023, il a été relaxé par le tribunal, qui n’a retenu aucune infraction.

Un choix stratégique pour l’avenir du club

Alors que l’OM cherche toujours à consolider sa place dans le top 3 de Ligue 1 et à répondre aux attentes de ses supporters, le choix d’un nouvel entraîneur sera crucial pour la saison à venir. Que la direction se tourne vers Galtier ou un autre profil, cette décision sera scrutée de près par une communauté de fans passionnés et exigeants. Si Habib Beye demeure sous contrat jusqu’en juin 2027, il a confié aux supporters qu’une discussion allait avoir lieu avec ses dirigeants cet été.