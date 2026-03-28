RC Lens : un ancien de l’OM vole au secours des Sang et Or et fracasse le PSG

Après l’annonce du report du choc entre le RC Lens et le PSG, Valère Germain, ancien attaquant de l’OM, a volé au secours des Sang et Or tout en pointant du doigt le club de la capitale.

Le report du choc de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG, initialement programmé le 11 avril, continue de faire des vagues dans le monde du football français. Alors que la Ligue de Football Professionnel a validé la décision de déplacer la rencontre au 13 mai prochain pour favoriser la préparation du PSG en Ligue des champions, les réactions sont vives.

Parmi elles, celle de Valère Germain, ancien attaquant de l’OM (31 buts en 159 matchs) et figure reconnue du football français, s’est distinguée par sa fermeté et son franc-parler.

« On avait une potentielle finale de Ligue 1 »

Sur les ondes de RMC, Valère Germain n’a pas caché sa frustration après l’annonce du report. Pour lui, cette décision enlève à la rencontre toute sa dimension sportive :

« J’ai été d’avis de ne pas reporter ce Lens-PSG. Je peux comprendre que Paris ait fait la demande parce qu’ils ont un aller-retour très important en Ligue des Champions. Mais on avait une potentielle finale de Ligue 1 qui pouvait être très alléchante dans deux semaines. Au final on va mettre ça entre la journée 33 et 34, peut-être sur un match où il n’y aura sûrement plus rien à jouer. Bon s’il y a encore quelque chose à jouer, ça peut être encore plus fantastique mais malheureusement, on ne peut pas le savoir. Notre Ligue 1 a besoin d’être mise en avant, mise en lumière, et d’avoir un match comme ça, ça aurait pu être un grand moment pour les spectateurs, les téléspectateurs, et tous les passionnés de football ».

Un tacle appuyé au PSG

L’ancien joueur de l’OM ne s’est pas arrêté là. Il a également pointé du doigt la gestion du PSG dans cette situation, estimant que le club parisien aurait pu mieux anticiper son effectif et sa rotation avant de demander un report :

« Le PSG n’avait qu’à recruter plus de joueurs, n’avait qu’à plus faire tourner avant, n’avait qu’à prévoir le coup… Leur calendrier était fixé comme ça depuis le début de saison, pour moi il n’y avait pas lieu de reporter le match » a-t-il lancé.

Cette sortie, qui ne ménage ni la LFP ni le club de la capitale, illustre la tension autour d’une décision qui divise supporters, experts et acteurs du football.

Un gros débat sur l’attractivité du championnat

Le débat dépasse la seule sphère lensoise. D’autres voix, comme celle de l’ancien international Jérôme Rothen, ont critiqué la LFP pour sa gestion du calendrier et son manque de vision pour l’attractivité du championnat français.

À force de décisions perçues comme opportunistes, dictées par les impératifs de quelques (ou plutôt d’un seul) clubs plutôt que par une ligne directrice claire, c’est toute la crédibilité de la Ligue 1 qui s’effrite un peu plus. À vouloir protéger l’un, on finit peut-être par fragiliser l’ensemble, et c’est précisément ce manque de cohérence qui alimente aujourd’hui le doute et la défiance autour du football français.