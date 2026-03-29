Le samedi 11 avril, l’ASSE accueillera Dunkerque à Geoffroy-Guichard. Les Maritimes, qui n’ont pas abandonné l’espoir de monter, seront privés d’un élément majeur.

C’est fou comme un simple changement d’entraîneur peut radicalement changer la dynamique d’une équipe. Philippe Montanier est arrivé à l’AS Saint-Etienne le 1er février et, depuis, tout souri aux Verts ! Les résultats sont au rendez-vous (cinq victoires, un nul), les adversaires calent les uns après les autres, les blessures frappent désormais les rivaux de l’ASSE et même les suspensions finissent par tomber au bon moment pour les Stéphanois !

Dunkerque privé de Zossou dans le Chaudron

On en veut pour preuve que Dunkerque, qui sera dans le Chaudron dans deux samedis, sera privé d’une pièce majeure, son ailier Mahussi Aristide Zossou, expulsé lors du 1-5 enduré sur la pelouse de Troyes. Il a écopé de deux matches de suspension de la part de la commission de discipline et manquera donc le voyage dans le Forez. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives, il manquera forcément à une formation seulement 8e de Ligue 2 mais qui n’a pas abandonné l’espoir de participer aux play-offs pour la montée.

Ce rendez-vous face aux Maritimes va être l’occasion pour l’ASSE d’écarter un premier rival dans la course à l’accession. Le sprint final étant lancé, toutes les rencontres directes seront décisives. Maintenant que la route tourne dans le sens des Verts, plus rien ne s’oppose à un retour de Saint-Etienne en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2