À LA UNE DU 29 MAR 2026
[15:00]ASSE : un premier coup de pouce pour le prochain sommet de L2
[14:00]OM : le profil du nouveau président dressé par McCourt mène tout droit à un nom connu
[13:20]Un ex de l’ASSE snobe le FC Nantes, le PSG ainsi que le RC Lens et toise l’OL
[13:05]FC Nantes : les Canaris méchamment moqués pour leur nullité
[12:44]ASSE : Ekwah en remet une couche
[12:17]PSG Mercato : Campos frustre le Real Madrid et le FC Barcelone avec un joueur clé
[11:59]OM : la vente relancée par une petite phrase de McCourt !
[11:30]Revue de presse : Pogba à Barcelone, le TFC impacté avant le PSG, les Girondins à l’agonie
[10:55]Mercato : le FC Barcelone offre une première recrue au PSG
[10:38]FC Nantes Mercato : Abline a la cote en Allemagne
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : un premier coup de pouce pour le prochain sommet de L2

Par Raphaël Nouet - 29 Mar 2026, 15:00
💬 Commenter
Aristide Zossou face à Irwin Cardona lors du match aller entre Dunkerque et l'ASSE.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le samedi 11 avril, l’ASSE accueillera Dunkerque à Geoffroy-Guichard. Les Maritimes, qui n’ont pas abandonné l’espoir de monter, seront privés d’un élément majeur.

C’est fou comme un simple changement d’entraîneur peut radicalement changer la dynamique d’une équipe. Philippe Montanier est arrivé à l’AS Saint-Etienne le 1er février et, depuis, tout souri aux Verts ! Les résultats sont au rendez-vous (cinq victoires, un nul), les adversaires calent les uns après les autres, les blessures frappent désormais les rivaux de l’ASSE et même les suspensions finissent par tomber au bon moment pour les Stéphanois !

Dunkerque privé de Zossou dans le Chaudron

On en veut pour preuve que Dunkerque, qui sera dans le Chaudron dans deux samedis, sera privé d’une pièce majeure, son ailier Mahussi Aristide Zossou, expulsé lors du 1-5 enduré sur la pelouse de Troyes. Il a écopé de deux matches de suspension de la part de la commission de discipline et manquera donc le voyage dans le Forez. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives, il manquera forcément à une formation seulement 8e de Ligue 2 mais qui n’a pas abandonné l’espoir de participer aux play-offs pour la montée.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Ce rendez-vous face aux Maritimes va être l’occasion pour l’ASSE d’écarter un premier rival dans la course à l’accession. Le sprint final étant lancé, toutes les rencontres directes seront décisives. Maintenant que la route tourne dans le sens des Verts, plus rien ne s’oppose à un retour de Saint-Etienne en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSEUSL Dunkerque

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, USL Dunkerque