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ASSE : Ekwah en remet une couche

Par Raphaël Nouet - 29 Mar 2026, 12:44
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Pierre Ekwah avec le maillot vert la saison dernière.
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Titulaire depuis deux matches avec Watford, où il a été prêté cet hiver par l’ASSE après six mois de grève, Pierre Ekwah a évoqué sa frustration durant cette période.

Prêté par l’ASSE à Watford jusqu’à la fin de la saison, Pierre Ekwah retrouve des couleurs en Angleterre. Le milieu de terrain, définitivement recruté par les Verts l’été dernier après un exercice 2024-25 en prêt dans le Forez, a refusé de jouer en Ligue 2. Il a donc passé six mois à faire la grève, tout ça pour accepter d’aller dans un club évoluant en Deuxième division anglaise ! Une décision difficile à comprendre. Mais Ekwah assume son choix. Il refoule à nouveau les terrains avec les Hornets, où il a débuté les deux derniers matches dans la peau d’un titulaire.

« Ça a été un long chemin mais je pense que le meilleur est à venir »

Au site officiel de Watford, il a fait part de sa joie de jouer régulièrement : « Je suis tellement reconnaissant d’être de retour, de jouer à nouveau et d’être titulaire. Ça a été un long chemin mais je pense que le meilleur est à venir. Ça a été une belle performance de tout le monde face à Wrexham et je suis très content de cette victoire (3-1). Si on joue comme ça tout le temps, surtout si on y parvient pendant les deux mi-temps, on peut contrôler les matchs et gagner d’une manière différente de celle à laquelle nous sommes habitués ».

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Le « chemin » dont parle Pierre Ekwah aurait pu être beaucoup plus court s’il avait accepté de jouer en Ligue 2 avec les Verts. Maintenant qu’il retrouve son niveau de la saison passée, la question de son avenir va se poser. L’ASSE sera-t-elle prête à le faire jouer si elle retrouve la Ligue 1, malgré les problèmes de ces derniers mois ?

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