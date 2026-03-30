Dans une interview à un média espagnol, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, est revenu sur le départ traumatisant de Lionel Messi en 2021. Assurant qu’il ne regrettait rien…

Depuis son retour à la présidence du FC Barcelone en 2021, Joan Laporta a un bilan quasiment immaculé, même si ses adversaires lors de la campagne de mars ont voulu faire croire le contraire. Mais sa tache est énorme. Elle se nomme Lionel Messi. Laporta avait promis de le prolonger s’il était élu en 2021 mais, en voyant les comptes du club, il a été contraint de le laisser partir. L’Argentin et son clan ne lui ont jamais pardonné d’avoir promis de les conserver pour finalement les laisser partir. La rancune est tenace et ne s’est pas estompée avec les années.

« J’ai dû prendre une décision avec Lionel Messi et je crois que j’ai bien fait »

Pourtant, pendant la campagne de ce début d’année, Joan Laporta a tenté de tendre la main à Lionel Messi, en assurant qu’il voulait qu’il revienne au club, qu’il devait faire de vrais adieux au Camp Nou et qu’il aurait une statue à son effigie devant le stade. Mais maintenant qu’il a été réélu, il peut se laisser aller à dire le fond de sa pensée. Et il l’a fait ce lundi lors d’une interview à El Pais : « J’ai dû prendre une décision avec Lionel Messi et je crois que j’ai bien fait ».

Le FC Barcelone approchait alors du milliard de déficit et sa masse salariale était proche des 800 M€. Joan Laporta a effectivement bien fait de laisser partir un joueur qui coûtait plus de 100 M€ par an au club. Mais pas sûr que l’octuple Ballon d’Or prenne bien cette nouvelle sortie du dirigeant…

❌ LAPORTA NO se ARREPIENTE de no poder RETENER a MESSI:



🔙"Tuve que tomar una decisión y creo que acerté".#JUGONES pic.twitter.com/mnBz4ZxRKu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League