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Bien qu’en Ligue 2, l’ASSE reste l’un des fournisseurs officiels de buteurs à l’équipe de France, derrière l’OM et le PSG.

Même loin de l’élite, l’ASSE continue de briller à l’international. Malgré sa relégation en Ligue 2, le club forézien reste un fournisseur historique de buteurs pour l’équipe de France.

Un classement dominé par l’OM

Si l’OM reste en tête avec 37 buteurs différents ayant marqué pour les Bleus, le PSG suit avec 28, confirmant le rôle historique de ces clubs dans la révélation de talents capables de briller en équipe nationale. Derrière le podium, l’AS Monaco (27) et l’ASSE (23) se distinguent également, talonnés par les Girondins de Bordeaux et l’OL. L’OM domine aussi le classement des clubs ayant fourni le plus d’internationaux avec 87 joueurs, devant Monaco (73) et le PSG (62).

L’ASSE reste dans le coup

Ces statistiques confirment que, même en L2, les Verts n’ont rien perdu de leur aura dans le football français. Soutenu par un passé brillant, le club forézien conserve une place de choix pour former et révéler des talents capables de s’imposer au plus haut niveau. Avec un vivier de jeunes prometteurs, l’avenir s’annonce radieux pour l’ASSE, prêt à maintenir son rôle historique dans la formation de stars pour les Bleus. Une montée en Ligue 1 en fin de saison conformerait ce statut.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2