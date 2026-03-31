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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Auteur d’une saison exceptionnelle au RC Lens, Mamadou Sangaré (23 ans) attire les plus grands clubs européens. L’international malien pourrait quitter les Sang et Or cet été pour un montant record, et l’Espagne semble en première ligne.

Arrivé l’été dernier en provenance du Rapid Vienne pour 8 millions d’euros, Mamadou Sangaré a rapidement pris une dimension européenne sous le maillot du RC Lens. À seulement 23 ans, le milieu international malien est déjà considéré comme la révélation de la Ligue 1 2025/26 et suscite l’intérêt de clubs majeurs : Manchester United, Chelsea, Tottenham ou encore West Ham suivent de près son évolution. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2030, la question d’un départ cet été se pose désormais avec insistance. Les supporters des Sang et Or scrutent chaque mouvement du club et de leur jeune prodige.

Dembélé voit l’Espagne pour Sangaré

Dans un entretien exclusif avec Africafoot, l’ancien joueur du PSG Bassirou Dembélé a livré son analyse : « Il a un profil similaire à Seydou Keita. C’est un joueur rare, qui a véritablement progressé en France et qui reste sur sa dynamique de la saison dernière au Rapid Vienne. Pour moi, il est bien taillé pour le football espagnol. »

Les échos venant d’Espagne confirment que plusieurs clubs de Liga suivent de près le dossier. Le Real Madrid était notamment cité en début de saison. Il faut dire que les caractéristiques techniques et la vision de jeu de Sangaré correspondent parfaitement au style espagnol, ce qui pourrait faciliter son adaptation et justifier un transfert record pour un joueur du RC Lens.

Une vente stratégique pour le RC Lens

Pour le RC Lens, un transfert de Sangaré représenterait une véritable opération stratégique. Non seulement le club pourrait réaliser une plus-value considérable par rapport aux 8 millions investis, mais il pourrait également réinvestir ces fonds dans l’effectif pour consolider l’équipe en Ligue 1 et préparer la saison prochaine en Ligue des Champions.

Si les discussions avancent rapidement, cet été pourrait marquer le départ d’un des plus grands talents du championnat vers un championnat étranger, confirmant l’excellent œil de recrutement et la formation de jeunes joueurs à Lens. Le sprint final s’annonce donc brûlant pour le RC Lens et Mamadou Sangaré, avec l’Espagne en ligne de mire.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France