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FRANCE

OM : Bouhafsi président ? L’IA chiffre ses chances et surprend

Par Bastien Aubert - 31 Mar 2026, 15:30
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Mohamed Bouhafsi à Marseille
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Le nom de Mohamed Bouhafsi circule avec insistance à l’OM. Mais cette fois, l’intelligence artificielle met des chiffres précis sur ses chances d’accéder à la présidence.

À Marseille, la rumeur enfle. Et plus elle grandit, plus une question revient : Mohamed Bouhafsi a-t-il vraiment une chance de devenir président de l’OM ? Pour tenter d’y répondre, les modèles d’analyse inspirés de l’IA permettent aujourd’hui de pondérer les différents scénarios avec des probabilités concrètes.

Une candidature crédible… à 35 %

Premier enseignement : Bouhafsi n’est pas une simple rumeur.

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Les analyses lui accordent environ 35 % de chances d’être nommé. Un chiffre loin d’être anodin, qui reflète plusieurs facteurs :

  • un réseau influent dans le football
  • une proximité avec certains décideurs
  • une forte exposition médiatique

Dans un contexte où le football moderne valorise aussi la communication et les connexions, son profil gagne en crédibilité.

Le facteur McCourt change tout

Mais cette probabilité dépend énormément d’un élément : l’avenir de Frank McCourt. En cas de maintien du statu quo à l’OM, les chances de Bouhafsi chutent autour de 15 %. En revanche, dans un scénario de réorganisation ou d’arrivée de nouveaux investisseurs, elles peuvent grimper jusqu’à 45 %. Autrement dit, son destin est directement lié aux décisions prises au sommet du club.

Les freins qui plombent le dossier

Pourquoi Bouhafsi n’est-il pas favori ? L’IA identifie plusieurs obstacles majeurs :

  • Manque d’expérience dirigeante → impact négatif estimé à -25 %
  • Profil médiatique clivant → -10 %
  • Contexte instable à l’OM → -15 %

Des éléments qui refroidissent fortement la probabilité d’une nomination rapide.

Les autres scénarios dominent

Face à lui, d’autres options restent privilégiées :

  • Profil dirigeant expérimenté : 40 %
  • Solution interne ou continuité : 25 %
  • Bouhafsi : 35 %

Ce qui place le journaliste dans la course… mais pas en tête.

Verdict : outsider crédible

Au final, Mohamed Bouhafsi apparaît comme un outsider sérieux mais dépendant du contexte. Son arrivée n’est ni improbable… ni logique à 100 %. Elle repose sur un scénario précis : un OM en mutation profonde. À Marseille, plus que jamais, tout peut basculer très vite. Et dans ce jeu d’équilibre, Bouhafsi reste un nom à surveiller de très près.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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