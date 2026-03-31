Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone pourrait rapatrier l’un de ses anciens joyaux : Jan Virgili, révélation à Majorque, se rapproche d’un retour inattendu en Catalogne.

C’est une piste qui monte en puissance en coulisses. Le FC Barcelone travaille sur un retour aussi symbolique que stratégique : celui de Jan Virgili. Formé au Barça et vainqueur de la Youth League en 2025, le jeune ailier gauche avait choisi de s’exiler pour gagner du temps de jeu. Comme Dro Fernández, parti au PSG, Virgili avait fait le pari de s’aguerrir loin de son club formateur. Un choix qui porte aujourd’hui ses fruits.

Une explosion à Majorque

Sous les couleurs de Majorque, le Catalan de 19 ans s’est imposé comme une valeur montante. Avec 6 passes décisives en 22 matchs, il a démontré qu’il pouvait franchir un cap au plus haut niveau. Des performances qui n’ont pas échappé au Barça. Selon Média Foot, des contacts existent déjà entre le club blaugrana et l’entourage du joueur.

Un retour aux sources qui fait sens

Né à Vilassar de Mar, à quelques kilomètres de Barcelone, Jan Virgili reste très attaché à ses racines. L’idée d’un retour au bercail n’est pas anodine : elle correspond à une volonté personnelle forte du joueur. Le Barça, de son côté, voit en lui une opportunité de récupérer un talent qu’il connaît parfaitement… mais à un prix bien plus élevé. Cédé pour un peu plus de 3 millions d’euros en 2025, Virgili en vaudrait désormais près de cinq fois plus.

Un dossier encore ouvert

Reste un obstacle de taille : Majorque. Le club espagnol n’a aucune intention de brader son ailier, conscient de sa progression et de sa valeur sur le marché. Le feuilleton ne fait que commencer, mais une chose est sûre : le FC Barcelone prépare un coup aussi sentimental que stratégique. Et le retour de Jan Virgili pourrait bien devenir l’un des dossiers chauds de l’été.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League