FC Nantes : des nouvelles tombent pour Tabibou après sa sortie sur blessure

Bonne nouvelle pour le FC Nantes. Sorti sur blessure avec l’équipe de Équipe de France Espoirs, Dehmaine Tabibou ne souffrirait finalement pas d’un problème grave.

Titularisé lors du rassemblement des Espoirs dans le cadre des qualifications à l’Euro U21, Dehmaine Tabibou avait dû quitter ses partenaires prématurément, touché au mollet. Une alerte qui a immédiatement suscité l’inquiétude, dans un contexte déjà marqué par de nombreuses blessures chez les Bleuets.

Appelé en renfort durant cette trêve internationale après plusieurs forfaits offensifs, le milieu du FC Nantes faisait partie des nouveaux visages convoqués par Gérald Baticle, et a même délivré une passe décisive face à l’Islande ce lundi.

Des premières nouvelles rassurantes

Selon les premiers retours de David Phelippeau, journaliste à Ouest-France, « a priori, plus de peur que de mal pour Tabibou, sorti sur blessure (au mollet) hier soir avec les Espoirs… ».

Dans l’attente d’un communiqué officiel, l’optimisme est donc de mise autour du joueur formé à Nantes, qui pourrait rapidement retrouver les terrains.

Un beau rebond sous Halilhodžić

Âgé de 20 ans, Dehmaine Tabibou considéré comme un espoir du club nantais. Formé au club, il évolue au poste de milieu de terrain depuis son intégration au groupe professionnel.

Cependant, sa progression a été freinée ces derniers mois par une concurrence accrue dans l’entrejeu. Malgré tout, lors de la première de Vahid Halilhodžić, il s’est distingué en marquant un but face à Strasbourg malgré la défaite 3-2.

Un soulagement pour Nantes

Dans ce contexte, éviter une blessure sérieuse est une excellente nouvelle pour le FC Nantes. Le club pourra compter sur un élément prometteur pour la fin de saison afin d’accrocher des barrages assez inespérés.

Reste désormais à surveiller l’évolution de son état physique dans les prochains jours. Mais sauf retournement de situation, Tabibou devrait rapidement être de retour… pour continuer à saisir sa chance.