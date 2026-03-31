OM : 4 autres noms cités pour la présidence, dont deux estampillés RC Lens !

Dans le dossier brûlant de la présidence de l’OM, 3 noms ont été soufflés par l’insider Mohamed Toubache-Ter, tandis que Foot Mercato vient de révéler une info.

Depuis plusieurs heures, l’avenir de la présidence à l’OM fait énormément de bruit, que ce soir chez les supporters, les journalistes et les observateurs du football français. Sur les réseaux sociaux, l’insider Mohamed Toubache-Ter a récemment partagé son avis personnel en évoquant trois profils qu’il estime intéressants pour la présidence du club phocéen — un rôle clé alors que le club cherche stabilité et vision à long terme.

Florent Ghisolfi — l’artisan discret au profil structurant

Outre le nom brûlant de Mohamed Bouhafsi, Florent Ghisolfi apparaît en tête. Né à Aubagne, comme l’a souligné, il possède un profil rare mêlant intelligence footballistique et expérience de direction sportive. Ancien joueur professionnel passé par Bastia et Reims, Ghisolfi s’est ensuite tourné vers la gestion de clubs : coordinateur sportif au RC Lens, puis directeur sportif à OGC Nice avant de rejoindre l’AS Roma en Serie A, et actuellement à Sunderland.

Son expérience de construction de projets ambitieux — notamment dans l’organigramme sportif lensoise — en fait un candidat intéressant pour un club comme l’OM, en quête de projet structuré et cohérent.

Benjamin Parrot — l’homme du marketing et de la gestion moderne

Autre nom cité par Toubache-Ter, Benjamin Parrot est aujourd’hui une figure montante du management sportif en France. Ancien directeur communication et marketing, il est devenu directeur général du RC Lens où il occupe une place centrale dans la gouvernance du club nordiste, où il excelle en compagnie de Jean-Louis Leca.

Parrot combine compétences en communication, marketing et leadership — des atouts précieux pour redynamiser l’image d’un club comme l’OM, qui doit conjuguer performances sportives et attractivité commerciale. Mais Toubache-Ter tempère en indiquant que Parrot ne survivrait pas au contexte marseillais. Tant mieux, étant donné que le RC Lens ne doit vraiment pas avoir envie de s’en séparer !

Olivier Cloarec — une expertise de dirigeant confirmé

Le troisième profil mentionné est Olivier Cloarec, dirigeant français bien connu dans le football professionnel. Il a notamment été président du Toulouse FC depuis juillet 2025, après des passages à des postes de direction au Stade Rennais ou au Dijon FCO.

Cloarec est reconnu pour sa maîtrise du fonctionnement administratif et stratégique d’un club, ce qui pourrait être un avantage pour l’OM si l’objectif est de stabiliser l’institution à tous les niveaux.

Un quatrième nom, et c’est une info

Mais ce n’est pas tout. Selon Foot Mercato, parmi les profils étudiés, celui de Richard Teyssier retient l’attention. Récemment parti de Puma, où il occupait un poste de vice-président en charge de la marque et du marketing à l’échelle mondiale, il dispose d’une solide expérience dans le management et la stratégie de marque.

Avant cela, il avait notamment dirigé la filiale française du groupe Mars et rejoint Puma en 2010, ce qui témoigne d’un parcours riche dans des entreprises internationales. Son profil est actuellement examiné par le cabinet chargé du recrutement du futur président de l’OM.