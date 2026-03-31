OM : c’est confirmé pour Bouhafsi, un dirigeant du Stade Rennais également cité !

Alors que le nom de Mohamed Bouhafsi commence à se confirmer pour prendre la présidence de l’OM, un dirigeant du Stade Rennais vient également d’être cité.

Depuis le départ officiel de Pablo Longoria de la présidence de l’OM, le club vit une période de transition intense. Alors que Frank McCourt, propriétaire du club, veut tourner rapidement la page et impulser un nouveau projet, plusieurs noms circulent pour reprendre les rênes du club phocéen — certains sérieux, d’autres moins.

Un chantier stratégique pour McCourt

Frank McCourt a clairement exprimé son intention de désigner un nouveau président avant la fin de la saison, ou au plus tard au début du mois de juin. Son objectif : trouver une personnalité capable de comprendre la culture marseillaise, de gérer un club de Ligue 1 dans un contexte financier exigeant et de représenter l’OM auprès des instances nationales et internationales.

Dans l’immédiat, Alban Juster assure l’intérim, avec un rôle administratif limité, en attendant l’annonce officielle du successeur.

Mohamed Bouhafsi : le nom qui revient le plus

Le nom qui circule le plus fortement dans les médias et sur les réseaux est celui de Mohamed Bouhafsi, ancien journaliste sportif bien connu du grand public. Selon plusieurs sources, il serait considéré comme un candidat crédible pour devenir président de l’OM, malgré son absence d’expérience dans la gestion d’un club professionnel. La Provence révèle que de simples échanges informels auraient eu lieu pour prendre le pouls et tâter le terrain, mais qu’aucune proposition officielle n’a (encore) été formulée pour Bouhafsi, qui ne serait pas insensible à un tel challenge.

D’après les déclarations de Daniel Riolo, Bouhafsi “coche toutes les cases” pour ce rôle, notamment en raison de sa connaissance du football français, de ses réseaux et de sa popularité dans l’environnement marseillais.

Guillaume Cerutti : piste démentie

Un autre nom évoqué par le quotidien régional est celui de Guillaume Cerutti, dirigeant international connu pour son rôle chez Christie’s et impliqué dans la gouvernance du Stade Rennais, qui va d’ailleurs quitter le club en fin de saison. Toutefois, selon les informations de notre confrère, cette piste a été formellement démentie par des sources proches du dossier.

Un choix crucial pour l’avenir de l’OM

Le futur président de l’OM devra non seulement gérer les enjeux sportifs, avec une équipe en course pour une place européenne, mais aussi restructurer l’organigramme et accompagner un club qui cherche à stabiliser sa gouvernance après plusieurs mouvements importants

Pour l’instant, aucune nomination officielle n’a été faite. Mais si les rumeurs se confirment, Bouhafsi pourrait devenir l’un des profils les plus surprenants à occuper ce poste, dans la lignée de dirigeants venus d’horizons non traditionnels. La Provence conclue en citant un proche de l’OM, confirmant que « celui qui prendra le poste est celui dont le nom n’aura pas été cité ».