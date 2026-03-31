Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La récente sortie médiatique de Frank McCourt sur l’avenir de l’OM a donné des indices assez clairs sur sa stratégie en interne.

L’OM pourrait bien franchir un cap économique majeur dans les semaines à venir. La récente déclaration de Frank McCourt sur l’avenir du club laisse entrevoir un mouvement stratégique déjà très avancé. Le décrié Thibaud Vézirian, sur sa chaîne YouTube, a livré une analyse précise du processus : « Tout est mis en place juridiquement, au niveau réglementaire. Cela prend du temps pour cause de réglementations, entre états et villes. On ne communique pas pour annoncer mais pour préparer le terrain, comme Sébastien en 2011 avec les Qataris. Depuis 2021, le développement du club s’est fait et le processus est largement en place même si on ne connaît pas la date de l’officialisation. Le profil des investisseurs est déjà bien avancé et ficelé, on va apprendre comme par magie dans quelques semaines que ce sera l’Arabie Saoudite… »

Une communication bien orchestrée

Selon Vézirian – à prendre évidemment avec des pincettes – la sortie médiatique de McCourt ne serait pas anodine. Elle s’inscrit dans un plan de communication réfléchi pour préparer le terrain auprès des supporters de l’OM et des médias. Dans le monde des affaires, un tel signal indique souvent que le dossier est juridiquement et financièrement prêt, mais que la date officielle reste à fixer.

L’Arabie Saoudite au bout du fil ?

Le journaliste avance que le profil des futurs investisseurs est déjà identifié et que l’Arabie Saoudite pourrait être derrière cette opération, rappelant comme déjà indiqué hier la manière dont le PSG avait vu les Qataris prendre les commandes en 2011. Une piste qui, si elle se confirmait, ferait basculer l’OM dans une nouvelle dimension économique et sportive.

Une étape stratégique pour McCourt

Pour le propriétaire américain, cette manœuvre représenterait une continuité logique : sécuriser le développement financier du club tout en préparant son avenir à long terme. Une officialisation pourrait arriver comme un coup de théâtre, mais la préparation, elle, est déjà bouclée. L’OM pourrait donc très bientôt entrer dans une nouvelle ère, avec de riches investisseurs prêts à renforcer le club sur tous les plans.

Pour ou contre Mohamed Bouhafsi à la présidence de l’OM ? — But! OM (@Butfc_OM) March 31, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)