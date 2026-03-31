FC Barcelone : Raphinha est au fond du trou, le Barça sort le grand jeu pour le consoler

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Très affecté après sa blessure, Raphinha a été autorisé par le FC Barcelone à profiter de ses proches au Brésil.

L’inquiétude est réelle au FC Barcelone. Alors qu’il revenait à son meilleur niveau ces dernières semaines, Raphinha traverse à nouveau une période très compliquée après une rechute physique qui affecte autant le joueur que tout le vestiaire blaugrana.

Pour rappel, l’ailier brésilien a été victime d’une blessure musculaire au biceps fémoral lors d’un match avec la sélection du Brésil face à la France. Les examens médicaux ont confirmé la nature de cette blessure, obligeant le joueur à rentrer à Barcelone pour entamer un traitement adapté.

Cette nouvelle indisponibilité devrait l’éloigner des terrains pendant environ cinq semaines, un coup dur majeur dans une phase décisive de la saison.

Une dynamique brisée au pire moment

Ce qui rend la situation encore plus difficile pour Raphinha, c’est le timing. Le Brésilien serait très affecté par la situation, étant donné qu’il sortait d’une période très positive, avec des performances de haut niveau et un rôle clé dans le système offensif du Barça (19 buts et 7 passes dé cette saison).

Avant la trêve internationale, il s’était montré décisif à plusieurs reprises, confirmant son retour en forme après une première partie de saison perturbée.

Cette rechute vient donc casser net cette dynamique, au moment où le joueur semblait avoir retrouvé confiance et régularité.

Une saison marquée par les pépins physiques

La saison 2025-2026 de Raphinha est particulièrement compliquée sur le plan physique. L’international brésilien a déjà enchaîné plusieurs blessures, et ce schéma inquiète, d’autant plus que ces blessures touchent régulièrement des zones similaires, augmentant le risque de récidive.

Raphinha autorisé à rester au Brésil

Au-delà de l’aspect physique, c’est surtout l’état mental du joueur qui interpelle. Revenir, retrouver son niveau, puis rechuter immédiatement est une épreuve difficile à encaisser pour n’importe quel sportif de haut niveau.

Conscient de la situation, le FC Barcelone a même permis à Raphinha de rester temporairement au Brésil auprès de ses proches afin de se reconstruire mentalement avant de reprendre sa rééducation.

Dans le vestiaire, cette situation touche profondément le groupe. Raphinha est un joueur important, mais aussi un leader apprécié, ce qui renforce l’impact émotionnel de cette blessure.

Un casse-tête pour le Barça

Sportivement, l’absence de Raphinha tombe très mal. Le Barça devra faire sans lui pour des échéances cruciales, notamment en Ligue des champions et en Liga, où le club joue gros dans le sprint final.

Son profil, sa capacité à faire des différences et son efficacité offensive manqueront forcément à l’équipe.