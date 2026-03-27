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FRANCE

FC Barcelone : le verdict vient de tomber pour Raphinha, et il est terrible

Par William Tertrin - 27 Mar 2026, 21:00
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Blessé avec le Brésil, Raphinha vient d’apprendre le verdict concernant sa blessure, et le FC Barcelone va devoir se passer de son ailier pendant quelques semaines.

Le FC Barcelone a confirmé une très mauvaise nouvelle ce vendredi concernant son ailier brésilien Raphinha. Sorti sur blessure lors du match amical entre le Brésil et la France, le joueur souffre d’une lésion musculaire qui pourrait peser lourd dans la fin de saison des Blaugrana.

Une blessure confirmée après le Brésil – France

Selon le communiqué médical relayé par le club catalan, Raphinha présente une lésion au biceps fémoral de la cuisse droite, confirmée après des examens réalisés par la Confédération brésilienne. Cette blessure est survenue après des douleurs ressenties durant la rencontre internationale face à la France.

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Le joueur a été contraint de quitter la sélection brésilienne et a immédiatement rejoint Barcelone afin de débuter son protocole de soins. Le verdict est clair : environ cinq semaines d’indisponibilité.

Une absence qui tombe au pire moment

Cette durée d’indisponibilité va donc priver le Barça de l’un de ses éléments offensifs majeurs dans une période cruciale de la saison. Raphinha, qui totalise 19 buts et 7 passes dé cette saison, va donc manquer des rencontres importantes en championnat dans la course au titre, mais surtout les quarts de finale de Ligue des champions face à l’Atlético, objectif prioritaire du club. Un coup dur pour Flick, qui comptait sur l’international brésilien, joueur clé du dispositif offensif.

Retour attendu… avec prudence

Le club catalan reste prudent quant à la date de retour du joueur. Une reprise trop rapide pourrait entraîner une rechute, d’autant plus que Raphinha a déjà connu des soucis similaires cette saison.

Si tout se déroule comme prévu, il pourrait revenir à la compétition début mai, potentiellement juste à temps pour les derniers matchs décisifs de la saison.

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