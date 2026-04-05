PSG Mercato : Luis Enrique vise un coup XXL pour son chouchou au FC Barcelone

Revenu au FC Barcelone pour réaliser son rêve en août 2024, Dani Olmo affiche une ligne de conduite très claire : réussir en Catalogne, coûte que coûte. Une position forte qui ne l’empêche pas d’être au cœur des convoitises, notamment en France où le PSG surveillerait attentivement sa situation.

Une offre folle venue d’Arabie… refusée sans hésiter

Ces dernières semaines, le milieu offensif espagnol a été approché par le club saoudien d’Al-Qadsiah, prêt à lui offrir un contrat gigantesque. Selon plusieurs sources, la proposition atteignait près de 40 millions d’euros sur quatre ans, avec un salaire annuel proche de 9,5 millions nets, ainsi qu’une offre d’environ 60 millions d’euros pour convaincre le Barça.

Mais malgré l’ampleur de cette proposition, Dani Olmo a dit non. Un refus fort qui confirme son attachement au projet blaugrana et sa volonté de s’imposer durablement au Camp Nou.

Déjà courtisé par plusieurs clubs européens, il a également décliné des approches venues de Premier League et d’autres championnats majeurs.

Le PSG prêt à passer à l’action

Si l’Espagnol ferme aujourd’hui la porte à un départ, sa situation reste scrutée de près. Et en France, la Ligue 1 s’est montrée particulièrement attentive, selon Sport. Un seul club est évidemment capable de s’offrir un tel joueur, et c’est bien le PSG.

Fichajes rapporte même que le club parisien envisage de profiter de la situation économique fragile du Barça pour tenter sa chance lors du prochain mercato estival. Luis Enrique apprécierait particulièrement le profil d’Olmo, séduit par sa polyvalence et sa qualité technique.

Capable d’évoluer au milieu comme sur les ailes, l’international espagnol correspond parfaitement aux besoins d’un PSG en quête de créativité offensive.

Une opportunité… mais un dossier complexe

Malgré cet intérêt concret, le dossier s’annonce compliqué. Sous contrat jusqu’en 2030, Dani Olmo est considéré comme un élément important par Hansi Flick, qui apprécie sa polyvalence et son intelligence tactique.

Même s’il n’est pas toujours titulaire indiscutable, le Barça ne compte pas s’en séparer facilement. D’autant que plusieurs clubs — dont Manchester City — sont également à l’affût, ce qui pourrait faire grimper les enchères.

Un choix de carrière assumé

À 27 ans, Dani Olmo semble avoir fait un choix fort : privilégier le projet sportif plutôt que l’aspect financier. Un positionnement rare dans un marché dominé par les offres XXL.

Reste à savoir si cette fidélité résistera à une offensive concrète du PSG cet été. Car si Paris passe à l’action, le Barça pourrait être confronté à un dilemme financier… et sportif.