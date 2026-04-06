La colère s’est verbalisée au FC Nantes après la prestation soporifique livrée dimanche à Metz (0-0). Frédéric Guilbert et Chidozie Awaziem n’ont pas mâché leurs mots, pointant une prestation indigne et un manque d’engagement inquiétant.

Le FC Nantes a vécu un déplacement cauchemardesque à Metz et la frustration a explosé dans le vestiaire. À la mi-temps, Frédéric Guilbert n’a pas retenu ses mots : « C’était à chier. J’essaye d’être le plus poli possible, mais rien n’a été, que ce soit dans l’engagement, la circulation du ballon, la vitesse de jeu… On ne joue pas un match pour se maintenir. On va parler dans le vestiaire, mais parler c’est bien… on verra en deuxième mi-temps », a-t-il expliqué au micro de Ligue 1+.

Awaziem dans les pas de Guilbert

Malheureusement, la seconde période n’a pas effacé les défauts observés au FC Nantes, et Chidozie Awaziem a lui aussi exprimé son mécontentement au coup de sifflet final : « Non ce n’est pas assez, on doit faire mieux que ça. C’est une période difficile, c’est une saison faite de hauts et de bas, mais on peut faire mieux. Je crois en cette équipe, mais je ne suis pas satisfait de notre match. On doit marquer des buts, on devait en mettre deux minimum en première période, mais on ne les a pas convertis. On devra faire mieux au prochain match contre Auxerre, ce sera décisif. »

Le ton est donné avant Auxerre

Le message est clair : le FC Nantes ne peut plus se permettre des performances approximatives. La déception de Guilbert et Awaziem traduit la frustration générale et la pression qui pèse sur le groupe, dans une saison où chaque point compte. Le choc contre l’AJ Auxerre s’annonce désormais comme un tournant crucial pour le FCN. Le ton est donné, Nantes sait qu’il n’y a plus de place pour l’erreur si le club veut redresser la barre et inverser la tendance dans cette Ligue 1 incertaine.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)