Recruté cet hiver par Medhi Benatia, qui croit beaucoup en lui, Tochukwu Nnadi n’a joué que 26 minutes avec l’OM. Habib Beye ne compte visiblement pas sur lui…

Ce lundi, au lendemain de la défaite de l’OM à Monaco (1-2), le compte X GP013 publie un tweet dans lequel il affirme : « Vous l’avez sûrement deviné mais Habib Beye ne veut pas de Tochukwu Nnadi, qui devrait sûrement quitter l’OM en fin de saison ». Les faits confirment l’impression : depuis son recrutement le 2 février en provenance de Zulte-Waregem pour 6 M€, le milieu de terrain nigérian n’a joué que 26 minutes, 1 contre Lyon (3-2), 24 à Toulouse (1-0) et 1 contre Auxerre (1-0). Il est resté sur le banc à 7 reprises sans en sortir…

Benatia voyait Nnadi comme une opportunité à ne pas laisser passer

Lorsqu’il est allé chercher ce milieu de terrain très peu connu à la toute fin du mercato hivernal, Medhi Benatia avait justifié sa décision en assurant qu’il s’agissait d’une opportunité à ne pas laisser passer. Même s’il avait fallu pour cela payer deux fois la valeur du joueur. Le sélectionneur du Nigéria, Eric Chelle, confirmait à l’époque que Nnadi est un gros coup car il a le potentiel pour évoluer en Premier League. Mais deux mois après son arrivée à l’OM, difficile de se faire une idée du réel niveau de Tochukwu Nnadi.

Son faible temps de jeu peut s’expliquer de deux façons différentes. La première, c’est qu’entre Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia et Quinten Timber, la concurrence est rude. Pour preuve, Arthur Vermeeren ne joue plus du tout lui non plus. Et puis, il y a aussi le contexte. Lancer un jeune joueur de 22 ans alors que l’OM traverse une passe catastrophique pourrait le plomber totalement. Plutôt que de s’opposer à Medhi Benatia, Habib Beye cherche peut-être davantage à protéger Nnadi…

🔹 Vous l'avez sûrement deviné mais Habib Beye 🇸🇳 ne veut pas de Tochukwu Nnadi 🇳🇬 qui devrait sûrement quitter l'OM en fin de saison 🔚 🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚#TeamOM 🔵⚪ #MercatOM pic.twitter.com/enjB5f3mdy — GP013 (@Gp_013) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)