L’UEFA a désigné l’Espagnol José Maria Sanchez Martinez pour diriger le quart de finale de Champions League entre le PSG et Liverpool mercredi soir. Il n’a pas réussi à l’OM et au FC Nantes par le passé.

Ce lundi, l’UEFA a communiqué la liste des arbitres pour les quarts de finale des trois Coupes d’Europe qui se disputeront mardi, mercredi et jeudi. Et, comme toujours, leur passé contre les clubs en question ou les nations concernées ont été scrutés. Pour le PSG, qui sera opposé à Liverpool au Parc des Princes mercredi, c’est l’Espagnol José Maria Sanchez Martinez qui a été désigné. Il n’a dirigé qu’une seule fois une rencontre du club de la capitale, c’était l’an dernier à Villa Park. Une défaite (2-3) qui n’avait pas empêché le PSG de se qualifier.

Seulement 3 victoires françaises en 14 matches !

Sanchez Martinez a souvent officié lors de défaites de clubs français. Par exemple, le 23 février 2023, il était à la Beaujoire pour diriger un Nantes-Juventus (0-3) s’étant conclu par l’élimination des Canaris, qui avaient pourtant décroché un bon nul à l’aller (1-1). Et c’est encore pire avec l’OM ! En quatre matches, Sanchez Martinez a assisté à trois défaites phocéennes, dont une cette saison au Vélodrome contre l’Atalanta (0-1). Il avait accordé le but italien à la dernière seconde alors qu’il avait refusé de siffler un pénalty pour les Marseillais au départ de l’action…

Au total, José Maria Sanchez Martinez a dirigé 14 matches de clubs français en Coupes d’Europe, pour seulement 3 victoires, 5 nuls et 6 défaites, dont celle du LOSC à domicile contre Aston Villa (0-1) cette saison. Pas vraiment un porte-bonheur pour les écuries tricolores…

L’UEFA a désigné José Maria Sanchez pour diriger le choc entre le PSG et Liverpool au Parc des Princes (mercredi 21h), en quart de finale aller de la Ligue des champions. https://t.co/5ircvQRKV2 — RMC Sport (@RMCsport) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League