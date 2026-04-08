OM : un indésirable à 20M€ déjà poussé vers la sortie

Le constat est sans appel pour Arthur Vermeeren. Arrivé avec de grandes attentes, le milieu belge ne devrait pas s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, le club phocéen n’envisage pas de lever son option d’achat lors du prochain mercato estival.
Une option à 20 millions qui ne sera pas levée
Prêté par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren disposait pourtant d’une opportunité de s’inscrire dans le projet marseillais. Mais l’option d’achat, estimée à environ 20 millions d’euros, apparaît aujourd’hui bien trop élevée au regard de son rendement.
Valorisé à 22 millions d’euros, le milieu belge n’a pas su justifier un tel investissement sur le terrain.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
Un joueur qui n’a jamais trouvé sa place
Son passage à Marseille résume à lui seul une saison en dents de scie. Intéressant lors de ses premières apparitions, Arthur Vermeeren a progressivement disparu des radars.
Ni sous Roberto De Zerbi, ni sous Habib Beye, le Belge n’a réussi à s’imposer durablement. Même son retour récent dans la rotation n’a pas permis de relancer la dynamique.
Avec seulement 20 matchs disputés et deux passes décisives, son bilan reste insuffisant pour un joueur censé structurer le milieu de terrain.
Une succession trop lourde à assumer
Au-delà des chiffres, Arthur Vermeeren a surtout souffert du contexte. Recruté pour compenser les départs de Valentin Rongier et Adrien Rabiot, il devait rapidement s’imposer comme un élément clé.
Une mission qu’il n’a jamais réellement remplie, laissant un vide dans l’entrejeu marseillais.
Un départ inévitable cet été
Sauf retournement de situation, l’avenir de Arthur Vermeeren s’écrit désormais loin de Marseille. L’Olympique de Marseille devrait logiquement renvoyer le joueur à Leipzig à l’issue de son prêt.
Un dossier qui symbolise un échec sportif et stratégique pour le club, à l’heure où chaque investissement compte.
Le mercato d’été s’annonce agité sur la Canebière.