OM : un indésirable à 20M€ déjà poussé vers la sortie

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le constat est sans appel pour Arthur Vermeeren. Arrivé avec de grandes attentes, le milieu belge ne devrait pas s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, le club phocéen n’envisage pas de lever son option d’achat lors du prochain mercato estival.

Une option à 20 millions qui ne sera pas levée

Prêté par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren disposait pourtant d’une opportunité de s’inscrire dans le projet marseillais. Mais l’option d’achat, estimée à environ 20 millions d’euros, apparaît aujourd’hui bien trop élevée au regard de son rendement.

Valorisé à 22 millions d’euros, le milieu belge n’a pas su justifier un tel investissement sur le terrain.

Un joueur qui n’a jamais trouvé sa place

Son passage à Marseille résume à lui seul une saison en dents de scie. Intéressant lors de ses premières apparitions, Arthur Vermeeren a progressivement disparu des radars.

Ni sous Roberto De Zerbi, ni sous Habib Beye, le Belge n’a réussi à s’imposer durablement. Même son retour récent dans la rotation n’a pas permis de relancer la dynamique.

Avec seulement 20 matchs disputés et deux passes décisives, son bilan reste insuffisant pour un joueur censé structurer le milieu de terrain.

Une succession trop lourde à assumer

Au-delà des chiffres, Arthur Vermeeren a surtout souffert du contexte. Recruté pour compenser les départs de Valentin Rongier et Adrien Rabiot, il devait rapidement s’imposer comme un élément clé.

Une mission qu’il n’a jamais réellement remplie, laissant un vide dans l’entrejeu marseillais.

Un départ inévitable cet été

Sauf retournement de situation, l’avenir de Arthur Vermeeren s’écrit désormais loin de Marseille. L’Olympique de Marseille devrait logiquement renvoyer le joueur à Leipzig à l’issue de son prêt.

Un dossier qui symbolise un échec sportif et stratégique pour le club, à l’heure où chaque investissement compte.

Le mercato d’été s’annonce agité sur la Canebière.