OM : gros coup dur à Metz, il pourrait clairement avantager les Marseillais !

Avant le match entre l’OM et le FC Metz, le coach messin a lâché une bombe concernant sa composition de départ.

Alors que l’OM accueille le FC Metz vendredi (21h05, 29ᵉ journée de Ligue 1), l’entraîneur messin Benoît Tavenot a confirmé en conférence de presse un casse-tête majeur au milieu de terrain à cause de nombreuses incertitudes médicales. Dernier du championnat, Metz pourrait être contraint de prendre des risques pour aligner un onze compétitif face à l’équipe phocéenne.

« Je n’ai pas de visibilité, ils sont tous incertains. Alors comme il s’agit de quatre milieux, à un moment donné, s’il faut en forcer un, on en forcera un ! », a lâché Tavenot, prêt à prendre un gros risque au Vélodrome, ce qui illustre la précarité de son effectif avant le déplacement à l’OM. Une donnée non négligeable qui pourrait bien profiter aux Marseillais, déjà grands favoris avant la rencontre.

Un milieu messin décimé avant l’OM

Parmi les cadres du milieu, seul Jessy Deminguet est pleinement opérationnel avant le choc contre Marseille.

• Benjamin Stambouli : de retour après huit semaines d’absence (fracture d’une côte puis problème à la cheville), il a repris deux séances avec le groupe, mais reste fragile.

• Alpha Touré : présent à l’entraînement, il souffre encore à la frappe du ballon à cause de douleurs à la cheville.

• Boubacar Traoré : s’entraîne normalement, mais doit encore passer un examen de contrôle.

• Believe Munongo (16 ans) : a vu son genou enfler mercredi matin, rendant sa participation incertaine.

Un contexte défavorable avant Marseille

Pour Metz, déjà presque condamné à la relégation en Ligue 2, ce match à l’OM est un nouveau défi dans une saison très difficile. La possible absence ou la titularisation « forcée » de milieux clés pourrait peser lourd face à une équipe phocéenne ambitieuse.

Tavenot n’a pas caché ses inquiétudes, tout en laissant la porte ouverte à des choix audacieux si nécessaire : « s’il faut en forcer un, on en forcera un ». Ça promet !