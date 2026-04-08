OM : gros coup dur à Metz, il pourrait clairement avantager les Marseillais !

Avant le match entre l’OM et le FC Metz, le coach messin a lâché une bombe concernant sa composition de départ.
Alors que l’OM accueille le FC Metz vendredi (21h05, 29ᵉ journée de Ligue 1), l’entraîneur messin Benoît Tavenot a confirmé en conférence de presse un casse-tête majeur au milieu de terrain à cause de nombreuses incertitudes médicales. Dernier du championnat, Metz pourrait être contraint de prendre des risques pour aligner un onze compétitif face à l’équipe phocéenne.
« Je n’ai pas de visibilité, ils sont tous incertains. Alors comme il s’agit de quatre milieux, à un moment donné, s’il faut en forcer un, on en forcera un ! », a lâché Tavenot, prêt à prendre un gros risque au Vélodrome, ce qui illustre la précarité de son effectif avant le déplacement à l’OM. Une donnée non négligeable qui pourrait bien profiter aux Marseillais, déjà grands favoris avant la rencontre.
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Un milieu messin décimé avant l’OM
Parmi les cadres du milieu, seul Jessy Deminguet est pleinement opérationnel avant le choc contre Marseille.
• Benjamin Stambouli : de retour après huit semaines d’absence (fracture d’une côte puis problème à la cheville), il a repris deux séances avec le groupe, mais reste fragile.
• Alpha Touré : présent à l’entraînement, il souffre encore à la frappe du ballon à cause de douleurs à la cheville.
• Boubacar Traoré : s’entraîne normalement, mais doit encore passer un examen de contrôle.
• Believe Munongo (16 ans) : a vu son genou enfler mercredi matin, rendant sa participation incertaine.
Un contexte défavorable avant Marseille
Pour Metz, déjà presque condamné à la relégation en Ligue 2, ce match à l’OM est un nouveau défi dans une saison très difficile. La possible absence ou la titularisation « forcée » de milieux clés pourrait peser lourd face à une équipe phocéenne ambitieuse.
Tavenot n’a pas caché ses inquiétudes, tout en laissant la porte ouverte à des choix audacieux si nécessaire : « s’il faut en forcer un, on en forcera un ». Ça promet !
⚽ #FCMetz #OMFCM De nombreux milieux de terrain sont incertains pour le déplacement du @FCMetz à Marseille, ce vendredi (21h05). Une contrainte avec laquelle devra composer le coach grenat Benoît Tavenot 👇https://t.co/GSPcFzjUwo— RL Sports (@sports_rl) April 8, 2026