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FRANCE

OM Mercato : Aubameyang de retour en Arabie Saoudite cet été, il est déjà au courant !

Par Bastien Aubert - 9 Avr 2026, 11:00
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Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Peu brillant depuis plusieurs matches, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) pourrait quitter l’OM au mercato estival. 

Pierre-Emerick Aubameyang traverse-t-il ses derniers instants à l’OM ? Malgré un passage globalement positif, ses dernières performances ont montré des signes de fatigue et de difficulté à enchaîner les matchs. Pour Parfait Ndong, ancien international gabonais, l’expérience marseillaise ressemble à un ultime pari réussi, mais limité dans le temps. « Pierre-Emerick Aubameyang a tenté un dernier coup avec Marseille, et ça a plutôt bien marché. Mais ce sont des choses qui ne durent pas longtemps. Ça se voit qu’à 37 ans il n’arrive plus à enchaîner les matchs, ça commence à peser maintenant. Lui-même le sait également », a-t-il analysé sur Africafoot.

Un départ presque inévitable de l’OM 

Le constat est clair : Aubameyang, malgré sa classe et son expérience, ne peut plus prétendre à un rôle central dans un club jouant le haut du tableau européen. Selon Ndong, un transfert vers un club majeur des cinq grands championnats paraît irréaliste : « Pierre-Emerick Aubameyang ne signera pas dans un club huppé des cinq grands championnats. Il peut rester en Europe, mais pas dans un club qui joue le haut du tableau. » Cette analyse confirme que Marseille pourrait bien préparer sa succession lors du mercato estival.

Une destination probable : l’Arabie Saoudite

Alors que l’Europe semble hors de portée pour continuer à jouer à haut niveau, l’Arabie Saoudite apparaît comme une destination logique. Quelques clubs du royaume, à l’instar d’Al Nassr avec Cristiano Ronaldo, sont prêts à miser sur des joueurs de renom en fin de carrière. Ndong conclut : « Je pense vraiment qu’il va retourner en Arabie Saoudite. » Un scénario qui offrirait à Aubameyang un dernier challenge lucratif tout en lui permettant de continuer à briller sur les pelouses, loin de la pression des grandes compétitions européennes. L’été s’annonce donc décisif pour l’attaquant gabonais et pour l’OM.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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