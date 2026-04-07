La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si l’OM n’a pas encore vraiment lancé les grandes manoeuvres en vue du mercato, un joueur bien connu de Paulo Fonseca est quasiment assuré d’y poser ses valises cet été.

Angel Gomes traverse une période délicate. Prêté par l’OM à Wolverhampton, il ne devrait pas prolonger son aventure en Championship, où son club est en grande difficulté et s’oriente vers une relégation quasi certaine. Son salaire astronomique, estimé à 400 000 euros par mois et pris en charge intégralement par les Wolves, pèse lourd dans les négociations.

Gomes, un retour quasi assuré à l’OM

Selon Jeunes Footeux, l’option d’achat ne sera donc pas levée automatiquement. Pourtant, Gomes a été un joueur clé pour Paulo Fonseca, qui l’avait installé comme numéro 8 au LOSC et lui avait permis de s’imposer chez les Three Lions. Le jeune Anglais n’a jamais réussi à retrouver cette influence à l’OM, et son passage à Wolverhampton, ponctué de performances mitigées, laisse planer le doute sur son avenir. Mais l’été prochain pourrait lui offrir une nouvelle chance à Marseille.

Un nouveau projet à venir ?

Avec l’arrivée d’un nouveau projet et d’un nouvel entraîneur, Gomes pourrait redevenir un atout pour l’OM. Cependant, avec un salaire aussi élevé et des finances à surveiller, le clan McCourt pourrait privilégier une vente ou un départ plutôt qu’un retour automatique dans l’effectif. Reste à savoir si l’OM décidera de parier sur son potentiel ou de chercher une solution plus économique, dans un mercato qui s’annonce déjà stratégique et agité. Une chose est sûre : l’avenir d’Angel Gomes est loin d’être scellé, mais son nom reste sur toutes les lèvres à Marseille.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)