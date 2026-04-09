Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Exceptionnel toute la saison, Robin Risser (21 ans) traverse un passage plus délicat au pire moment. Une baisse de régime qui pourrait peser lourd sur les ambitions du RC Lens au mercato.

Tout semblait parfaitement aligné pour le RC Lens. Avec une saison solide, Robin Risser s’était imposé comme l’un des gardiens les plus prometteurs du championnat, au point d’attirer plusieurs clubs européens. En interne, un transfert autour de 40 millions d’euros était même envisagé. Mais la dynamique récente vient brouiller ce scénario.

Une baisse de régime visible

Sur les six derniers matchs, le portier lensois n’a réalisé qu’un seul clean sheet. Un chiffre qui contraste avec ses performances précédentes, où il enchaînait les prestations de haut niveau. Sans être catastrophique, loin de là, cette période de moins bien soulève des interrogations. À ce poste, la régularité est essentielle, et la moindre baisse peut rapidement influencer la perception des recruteurs.

Un impact direct sur le mercato ?

Dans un marché aussi exigeant, chaque détail compte. Si Robin Risser reste un profil très attractif, Livefoot estime que cette série pourrait refroidir certains prétendants ou, au minimum, faire baisser les enchères. Le RC Lens pourrait ainsi se retrouver dans une position moins favorable que prévu, avec des clubs tentés de négocier à la baisse en s’appuyant sur cette période plus compliquée.

Rien n’est encore joué

Pour autant, il serait prématuré d’enterrer la cote de Risser. Sa saison globale reste de haut niveau, et ses qualités ne disparaissent pas en quelques matchs. La fin de saison sera donc déterminante. S’il parvient à retrouver sa solidité, le gardien lensois pourrait rapidement faire oublier ce passage à vide… et relancer pleinement sa valeur sur le marché.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France