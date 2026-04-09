À LA UNE DU 9 AVR 2026
[14:40]RC Lens : coup dur pour Robin Risser en vue du Mercato ?
[14:20]OM Mercato : il a humilié les Marseillais, le PSG se jette sur lui ! 
[14:00]ASSE : Franck Haise et le RC Lens font chavirer le plus grand rival des Verts 
[13:40]OM, Stade Rennais, LOSC : le sauveur de l’OL de retour, le podium totalement relancé ! 
[13:25]FC Nantes : le futur onze des Canaris en Ligue 2 ferait peur
[13:12]Stade Rennais Mercato : une recrue au parfum de RC Lens comme star du projet d’Haise cet été ?  
[13:00]ASSE : Montanier annonce le retour de Larsonneur et une pluie de bonnes nouvelles avant Dunkerque 
[12:40]OM : Pierre Ménès balance du lourd sur Habib Beye, son avenir déjà en suspens à Marseille ! 
[12:20]FC Barcelone Mercato : lassé, Yamal pose un énorme ultimatum avant de dire oui au PSG ! 
[12:00]FC Nantes Mercato : Kita a bien manoeuvré pour ce transfert à 75 M€ !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : coup dur pour Robin Risser en vue du Mercato ?

Par Bastien Aubert - 9 Avr 2026, 14:40
💬 Commenter
Robin Risser (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Exceptionnel toute la saison, Robin Risser (21 ans) traverse un passage plus délicat au pire moment. Une baisse de régime qui pourrait peser lourd sur les ambitions du RC Lens au mercato.

Tout semblait parfaitement aligné pour le RC Lens. Avec une saison solide, Robin Risser s’était imposé comme l’un des gardiens les plus prometteurs du championnat, au point d’attirer plusieurs clubs européens. En interne, un transfert autour de 40 millions d’euros était même envisagé. Mais la dynamique récente vient brouiller ce scénario.

Une baisse de régime visible

Sur les six derniers matchs, le portier lensois n’a réalisé qu’un seul clean sheet. Un chiffre qui contraste avec ses performances précédentes, où il enchaînait les prestations de haut niveau. Sans être catastrophique, loin de là, cette période de moins bien soulève des interrogations. À ce poste, la régularité est essentielle, et la moindre baisse peut rapidement influencer la perception des recruteurs.

Un impact direct sur le mercato ?

Dans un marché aussi exigeant, chaque détail compte. Si Robin Risser reste un profil très attractif, Livefoot estime que cette série pourrait refroidir certains prétendants ou, au minimum, faire baisser les enchères. Le RC Lens pourrait ainsi se retrouver dans une position moins favorable que prévu, avec des clubs tentés de négocier à la baisse en s’appuyant sur cette période plus compliquée.

Rien n’est encore joué

Pour autant, il serait prématuré d’enterrer la cote de Risser. Sa saison globale reste de haut niveau, et ses qualités ne disparaissent pas en quelques matchs. La fin de saison sera donc déterminante. S’il parvient à retrouver sa solidité, le gardien lensois pourrait rapidement faire oublier ce passage à vide… et relancer pleinement sa valeur sur le marché.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot