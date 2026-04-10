OM Mercato : El Aynaoui à Marseille, la réponse est tombée !

En instance de départ à l’AS Roma, Neil El Aynaoui ne devrait pas débarquer à l’OM cet été.

Quelques mois seulement après son arrivée à l’AS Roma, Neil El Aynaoui envisagerait sérieusement un départ dès le prochain mercato estival, selon Africafoot. Recruté l’été dernier en provenance du RC Lens contre 23,5 millions d’euros, le milieu de terrain marocain, en manque de temps de jeu ces dernières semaines, ne cacherait plus sa frustration, son statut chez les Gialorossi ne correspondant pas à ses attentes.

El Aynaoui hors de portée pour l’OM

Après la sortie de cette information, le nom de Neil El Aynaoui a immédiatement été associé à l’Olympique de Marseille, qui a toujours apprécié le profil de l’ancien Lensois. Toutefois, selon Marwan Belkacem, l’international marocain serait actuellement inaccessible pour le club phocéen, surtout que l’OM est loin d’être assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. « T’es déjà trop haut pour nous Neil mais si j’étais directeur sportif, je laisserais un message matin, midi et soir sur ton répondeur », a lâché le suiveur de l’OM sur X.