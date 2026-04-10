À LA UNE DU 10 AVR 2026
[16:50]Real Madrid Mercato : un échange XXL pour Camavinga à l’étude, le Stade Rennais lésé ?
[16:30]OM : après l’annonce de McCourt, une nouvelle info tombe sur l’arrivée de nouveaux investisseurs
[16:10]LOSC : Bruno Genesio endeuillé avant le match face à Toulouse
[15:50]Équipe de France : le Real Madrid fonce sur Deschamps, l’OM définitivement hors-jeu
[15:33]FC Nantes : catastrophe annoncée avant Auxerre
[15:13]OL : Fonseca détruit Endrick
[14:53]OM Mercato : El Aynaoui à Marseille, la réponse est tombée !
[14:32]Real Madrid : le groupe d’Arbeloa pour Gérone avec deux absents surprises
[14:23]ASSE – Dunkerque : l’IA livre son pronostic du match
[14:03]OL : Fonseca annonce deux énormes coups durs pour Lorient
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : El Aynaoui à Marseille, la réponse est tombée !

Par Fabien Chorlet - 10 Avr 2026, 14:53
💬 Commenter
Neil El Aynaoui

En instance de départ à l’AS Roma, Neil El Aynaoui ne devrait pas débarquer à l’OM cet été.

Quelques mois seulement après son arrivée à l’AS Roma, Neil El Aynaoui envisagerait sérieusement un départ dès le prochain mercato estival, selon Africafoot. Recruté l’été dernier en provenance du RC Lens contre 23,5 millions d’euros, le milieu de terrain marocain, en manque de temps de jeu ces dernières semaines, ne cacherait plus sa frustration, son statut chez les Gialorossi ne correspondant pas à ses attentes.

El Aynaoui hors de portée pour l’OM

Après la sortie de cette information, le nom de Neil El Aynaoui a immédiatement été associé à l’Olympique de Marseille, qui a toujours apprécié le profil de l’ancien Lensois. Toutefois, selon Marwan Belkacem, l’international marocain serait actuellement inaccessible pour le club phocéen, surtout que l’OM est loin d’être assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. « T’es déjà trop haut pour nous Neil mais si j’étais directeur sportif, je laisserais un message matin, midi et soir sur ton répondeur », a lâché le suiveur de l’OM sur X.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot