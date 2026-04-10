OM : après l’annonce de McCourt, une nouvelle info tombe sur l’arrivée de nouveaux investisseurs

Très attendu ce vendredi 10 avril, Frank McCourt a pris la parole lors d’une conférence de presse au stade Vélodrome. Alors que les rumeurs autour de l’arrivée d’un nouvel investisseur s’intensifiaient ces dernières heures, l’actionnaire de l’Olympique de Marseille n’a finalement rien officialisé.

Une annonce espérée… mais repoussée

Avant la prise de parole de l’Américain, le compte La Minute OM annonçait que McCourt « devrait notamment officialiser l’arrivée d’un nouvel investisseur. Une hypothèse crédible, puisque McCourt lui-même avait récemment ouvert la porte à l’arrivée d’un « partenaire stratégique » pour faire franchir un cap au club.

Mais face aux médias, le propriétaire américain a calmé le jeu. S’il a confirmé que des discussions existent en interne, il a clairement indiqué qu’aucune décision n’était actée à ce stade :

« Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui pourrait nous permettre d’atteindre le niveau dont tout le monde rêve. Mais ce n’est pas le sujet, il n’y a rien à ajouter. »

Une stratégie maîtrisée… et une communication verrouillée

Et malgré cette annonce qui n’est pas venue, La Minute OM a tout de même maintenu son information : « Aucun coup de poker : l’information est bien réelle. McCourt devait l’annoncer, mais nous ne gérons pas sa communication. Ce sera pour plus tard ».

Le dirigeant américain a donc préféré garder la main sur le timing. Un choix stratégique qui confirme une communication très maîtrisée autour d’un sujet sensible : l’avenir économique de l’OM.

Priorité au projet sportif et à la stabilité

Plutôt que d’évoquer un potentiel investisseur, McCourt a insisté sur la solidité financière actuelle du club, qu’il considère comme « stable » à l’échelle européenne.

Cette prise de parole s’inscrit dans une volonté de rassurer, alors que l’OM entre dans une phase de transition importante, notamment avec la nomination d’un nouveau président : Stéphane Richard.

L’objectif affiché reste inchangé : construire sur le long terme, sans précipiter l’arrivée d’un partenaire qui ne correspondrait pas au projet.

Une annonce toujours attendue

Si rien n’a été officialisé ce vendredi, le dossier n’est clairement pas refermé. Bien au contraire.

Les déclarations de McCourt confirment que la recherche d’un investisseur est active, mais encore en cours de structuration. Une annonce pourrait donc intervenir dans les prochaines semaines, une fois les discussions finalisées.

En attendant, le flou persiste autour de l’avenir financier de l’OM… et entretient logiquement toutes les spéculations.