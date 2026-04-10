OM : les supporters dézinguent les joueurs et le nouveau logo avec des banderoles cinglantes

À l’occasion de la rencontre entre l’OM et le FC Metz ce samedi à 21h05, les tribunes du Vélodrome ont une nouvelle fois parlé. Les South Winners ont déployé deux banderoles aux messages sans équivoque : « SOYEZ DES GUERRIERS COMME NOUS !! » et « Un logo à l’image de votre saison : une belle merde ».

De son côté, le Virage Nord a été dans le même ton : « Logo de merde, équipe instable, vous niquez tout ! ». Avec ces banderoles, les ultras envoient un signal clair à l’effectif olympien : donner plus, se battre, incarner les valeurs du club.

Dans une saison souvent marquée par l’irrégularité et les tensions internes, ce type de message n’est pas anodin. Déjà ces derniers mois, les supporters avaient exprimé leur colère face à la direction et à la gestion sportive du club à travers des banderoles très critiques. Sur une série de deux défaites de suite en Ligue 1, les Olympiens n’ont pas le droit à l’erreur face à la lanterne rouge, dans un contexte où l’OM vient de nommer son nouveau président.

La banderole des South Winners (photo : Bastien Aubert).

La banderole des South Winners (photo : Bastien Aubert).